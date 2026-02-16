Antonio Pican și Wrs, în finala Eurovision România. Publicul a ales

Antonio Pican, cu piesa „Humans”, și Wrs, cu melodia „All The Way”, au fost desemnați să intre direct în finala Selecției Naționale Eurovision România, grație unui wild card oferit de public, potrivit unui comunicat al TVR.

Decizia vine după ce cele două piese au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR, depășind clar celelalte trei melodii rămase în competiție pentru ultimele locuri în finală.

Interesul ridicat al fanilor și dorința organizatorilor de a recompensa artiștii care s-au remarcat atât în preferințele juriului, cât și în preferințele publicului, au determinat suplimentarea locurilor disponibile cu un wild card în plus. Astfel, finala va include două piese alese de public, în loc de una, cum fusese stabilit inițial.

Cele cinci piese aflate în cursa pentru completarea finalei au fost: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”.

Lista completă a participanților care vor concura în marea finală este:

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Antonio Pican – „Humans”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Emy Alupei – „Tili Bom”

HVNDS – „HVNDS – DOR”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Olivia Addams – „Croco”

Robert Lukian – „Fire to the Lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Wrs – „All The Way”

Yguana – „Happy Birthday”

Marea finală va avea loc pe 4 martie, în studiourile TVR, iar juriul va decide cine va reprezenta România la Eurovision 2026. Publicul va putea din nou să influențeze rezultatul: numărul de vizualizări al fiecărei piese din playlistul publicat pe 15 februarie va fi luat în considerare în caz de egalitate.

În premieră, finala Selecției Naționale va fi transmisă online cu interpretare în limba semnelor române (LSR), pentru a fi accesibilă și persoanelor cu deficiențe de auz.

România va concura pe 14 mai în semifinala a doua a Eurovision Song Contest 2026, care se va desfășura la Viena, sub sloganul „United by Music”. Semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar finala mare este programată pentru 16 mai.

La ediția cu numărul 64, alături de România, vor participa 34 de țări, printre care Albania, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Germania, Grecia, Israel, Italia, Norvegia, Suedia, Ucraina și Marea Britanie.

Ultima ediție a fost câștigată de Austria, reprezentată de JJ cu piesa „Wasted Love”. Cele mai bune performanțe ale României au fost locul trei, obținut de Luminița Anghel & Sistem (Kiev, 2005) și Paula Seling & Ovi (Oslo, 2010), și locul patru, obținut de Mihai Trăistariu (Atena, 2006).