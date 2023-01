Antonia și Alex Velea, vacanță cu cei trei copii. Ce destinație au ales

Nu doar Gina Pistol și Smiley au luat aceasta decizie, ci si Antonia și Alex Velea. Cei doi au ales Maldive pentru o vacanță însorită, alături de Dominic, Akim, dar și de Maya, fiica ei din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Antonia și Velea au distribuit pe conturile lor oficiale de Instagram mai multe fotografii din vacanță. Au arătat fanilor imagini cu peisajul, Antonia s-a și pozat într-o costumație albă, cu formele la vedere. Într-o singură poză l-a surprins și pe Dominic, băiatul cel mare, de la spate. Începutul lui 2023 aduce primul single al anului pentru Antonia și prima ei colaborare cu florianrus pentru ”Dududum”. „Mă bucur să încep anul cu o piesă lansată deja din prima săptămână și sper ca ”Dududum” să vă facă inimile să bată cu dragoste. Sunt entuziasmată să colaborez cu florianrus, îl apreciez ca artist și songwriter.”, a spus Antonia.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de •AntoniA• (@antonia)

Anul colaborărilor pentru Antonia

2022 a fost anul colaborărilor pentru Antonia, artista a lansat „Una Favela” cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile din Grecia și Bulgaria, „Send Me Your Love” cu Gromee, un cunoscut DJ și producător polonez și ”Clap Clap” cu Gran Error și Elvana, dar și ”Ibiza”. 2023 va aduce prezența Antoniei în cinematografe în filmul ”Haita de acțiune”, o comedie scrisă și regizată de Vali Dobrogeanu, în care artista va juca rol de polițistă alături de Matei Dima (BRomania), Alex Bogdan, Anca Dinicu, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Iancu Sterp, Elena Chiriac și Alex Delea. Florianrus este unul dintre cei mai căutați songwriteri din România. În 2019, a lansat împreună cu Mira piesa care a avut cele mai multe difuzări la radio din acel an, cu 10 săptămâni de locul întâi – “Străzile din București”. Artistul a avut și alte colaborări de succes cu numeroase artiste apreciate în spațiul românesc: AMI, Nicole Cherry, Ioana Ignat, JO și EMAA.