Antonia, primele reacții după crima din Padina: Tot ce pot face este să mă rog la Dumnezeu

Antonia și Alex Velea au paricipat la petercerea privată de la Padina, unde un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost ucis de trei indivizi despre care se spune că ar fi membrii ai unui temut clan de interlopi din Capitală.

Antonia ar fi văzut întreaga scenă de la balconul camerei de hotel unde ea și Alex Velea au fost cazați. Victima ar fi murit sub privirile îngrozite ale soției. Sorin Anghel a fost atacat cu macetele de cei trei agresori, fiii vrăjitoarei Sidonia.

La scurt timp după incident Alex Velea a transmis pe rețelele de socializare un mesaj în care preciza că nu a văzut ce s-a întâmplat. De asemenea, artistul a ținut să precizeze că el și Antonia au fost invitați să întrețină atmosfera.

Presupușii ucigași au încărcat pe rețelele de socializare imagini alături de Velea. Acesta din urmă a recunoscut că Antonia este extrem de afectată din cauza nefericitului eveniment.

„Vă salut din nou. Acesta este ultimul mesaj pe care-l scriu pe această temă. În ultimele zile am suferit și suportat cu greu felul în care lumea (…) m-a jignit atât pe mine cât și pe cei din familia mea. Am spus clar că am aflat de tragedie a doua zi. Soția domnului decedat a declarat că în momentul incidentului eu nu eram acolo.”, a explicat Alex Velea, pe internet.