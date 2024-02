Alex Velea și Alina Eremia, primele reacții după crima din Padina. Vedetele, în stare de șoc

Alex Velea și Alina Eremia au participat la aceeași petrecere cu cei trei frați suspectați că ar fi ucis un bărbat la un restaurant din Padina. Cei doi artiști au postat mesaje în care au dat mai multe detalii despre petrecerea de la hotelul dintr-un comlex turistic de patru zele din Dâmbovița.

Crima din Padina: Victima ar fi inițiat conflictul

Atât Alex Velea cât și Alina Eremia au transmis că nu au fost martori la incident. Artiștii au părăsit localul înainte ca respectiva crima să aibă loc. Evenimentul s-a produs un hotel de patru stele din zona Moroieni-Padina, județul Dâmbovița. Conflictul ar fi fost pornit chiar de victima de 41 de ani care. Deranajat de comentariile și gesturile obscene la adresa soției bărbatul l-ar fi lovit cu pumnul pe unul dintre cei trei frați.

„Încerc să-mi revin din starea de șoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat și eu, alături de Antonia. Referitor la informațiile apărute în presă, doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea, cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior și am fost șocat. Urăsc violența și altercațiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simțea bine s-a terminat așa”, este mesajul transmis de Alex Velea pe Instagram.

Mesajul artistei Alina Eremia

La scurt timp și Alina Eremia a postat un mesaj pe Instagram în care oferă mai multe detalii despre evenimentul la care a participat. Totodată, artista a negat zvonurile potrivit cărora a fost audiată de procurori.

„Din păcate, ce s-a întâmplat aseară este o tragedie. Condoleanțe familiei! Pentru că s-au făcut speculații pe acest subiect în ultimele 24 de ore, precizez: au fost două evenimente în aceeași locație. Eu am fost invitată, alături de prieteni apropiați, la evenimentul organizat de hotel, care s-a terminat în jurul orei 22.

Am aflat ce s-a întâmplat la cel de-al doilea eveniment în această dimineață. Informația legată de prezența mea la audieri e falsă, nu am fost prezentă la evenimentul la care s-a întâmplat și nici nu am interacționat cu persoane implicate”, a scris Alina Eremia pe contul său de Instagram.

Suspecții care ar fi comis crima din Padina sunt membri ai grupului infracțional Fabian

Suspecții care ar fi comis crima din Padina sunt membri ai grupului infracțional Fabian din Capitală. Clan condus de soțul vrăjitoarei Sidonia. Victima, un bărbat în vârstă de 41 de ani l-ar fi lovit pe unul din cei trei suspecți. După care, fratele cel mare a intervenit și l-a înjughiat pe bărbatul repsectiv.

Ulterior, conflictul s-a mutat în parcare, iar cei trei și-ar fi înjunghiat victima de zeci de ori. După 12 ore de audieri, cei trei frați au fost reținuți de procurori și urmează să fie prezentați în fața instanței.