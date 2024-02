Fiii vrăjitoarei Sidonia, arestați preventiv pentru crima de la hotelul din Padina

Fiii vrăjitoarei Sidonia, suspecți în cazul crimei de la hotelul de lux din Padina, nu i-au convins pe judecători că au fost în legtimă apărare. Ei vor sta după gratii timp de 30 de zile, timp în care anchetatorii vor stabili cu exactitate cum a murit Sorin Anghel, bărbatul în vârstă de 41 de ani, aflat la petrecerea din Padina.

Conform ancehtatorilor, în noaptea de 10 spre 11 februarie, într-un club din stațiunea Padina, un bărbat și-a pierdut viața în urma unei altercații cu alți trei tineri. Bărbatul în vârstă de 41 de ani, aflat împreună cu soția la o petrecere, s-ar fi luat la ceartă cu cei trei din cauza unor dedicații muzicale. Ulterior, unul dintre cei trei suspecți s-a năpustit asupra victimei cu o macetă. În urma loviturilor, cel puțin 20 spun anchetatorii, Sorin Anghel și-a pierdut viața, ia suspecții de 24, 31 și 18 ani, ar fi plecat de la locul dramei.

Mama suspecților, cunoscută în mediul public drept „vrăjitoarea Sidonia”, a încercat să-i apere, susținând „că victima a lovit primul, fiind o persoană” extrem de periculoasă”, potrivit RTV.

Soţia bărbatului ucis la petrecerea de la Padina a fost de faţă în momentul atacului cu maceta, aceasta aflându-se lângă bărbat în timp ce medicii de la SMURD încercau să-l resusciteze. Atunci când starea femeii va permite, ea va fi audiată de procurori, pentru a oferi detaliile necesare anchetei.

Artiștii care au participat la petrecerea din Padina sunt încă stare de șoc. Alex Velea, Antonia și Alina Eremia au fost în hotelul în care s-a întâmplat tragedia.

Încerc să-mi revin din starea de șoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat și eu alături de Antonia.

Referitor la informațiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a produs tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior și am fost șocat.

Urăsc violența și altercațiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simțea bine s-a terminat așa”, a scris Alex Velea pe Instagram.