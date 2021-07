Răzvan Fodor: Am întâlnit copii care la doar 8 ani conduc deja afacerea lor

”Fiecare generație are un nume, în cazul meu, născut în 1975, fac parte din generația Y. Copiii născuți după 2010 sunt generația Alpha și se spune că ei fac parte din generația care va schimba lumea, așa că am fost curioși să aflăm dacă ce spun statisticile este adevărat. Și mă bucur să raportez că ceea ce am văzut m-a încântat foarte tare!

Am întâlnit copii care la doar 8 ani conduc deja afacerea lor și până la puști care își dedică deja viața pentru a salva planeta pe care trăim. Așa că mi s-au confirmat două lucruri: în primul rând, faptul că educația este extrem de impotantă, iar implicarea părinților este esențială, iar în al doilea rând, vă spun că dacă aceasta este următoarea generație, suntem salvați”, a declarat prezentatorul show-ului, Răzvan Fodor, potrivit Antena1.