Antal Lorant, un senator de milioane. Câte apartamente și terenuri are alesul

Antal Istvan Lorant are printre altele și mai multe terenuri agricole. Primul dintre ele este de 5900 de metri pătrați și se află în Feliceni, Harghita. De asemenea, el mai are un astfel de teren de 2000 de metri pătrați, în Vâlcea, comuna Bujoreni. Are și în Brașov, de această un teren intravilan de 2239 de metri pătrați.

De asemenea, senatorul are un apartament din 2019 în Cluj, care are 100 de metri pătrați. Mai are un alt apartament la Odorheiu Secuiesc de 49.95 metri pătrați. Tot acolo mai are un apartament de 35 de metri pătrați. Un altul de 21.70 metri pătrați, încă unul de 46,90 metri pătrați și unul de 189 de metri pătrați.

De asemenea mai deține un apartament și în București de 107 metri pătrați. Un altul la Budapesta de 140 de metri pătrați. Are de asemenea și spații comerciale de 882 de metri pătrați. Conduce un Range Rover din 2020. Și mai are și ceasuri în valoare de 50.000 de euro, dar și picturi de 15.000 de euro. În conturi și de asemenea în depozite, adunat, acesta are aproape 1 milion de lei.

Antal Lorant are acțiuni de sute de mii de lei

Totodată, senatorul mai are și 186.467 de forinți într-un alt cont. Acesta a avut suficienți bani cât să acorde sume colosale ca împrumut. Aproape 4 milioane de lei a împrumutat acesta diferitelor persoane fizice.

Mai are împrumutați și alți 46.000 de euro. Dar asta nu este tot, senatorul are și acțiuni sau părți sociale extrem de valoroase. Astfel la Romgaz are acțiuni de 115.183 de lei. La OMW are de asemenea 301.366 de lei în acțiuni. La Nuclearelectrica are 146.283 în acțiuni. La Transgaz are 153.950 de lei tot în acțiuni.

La banca Transilvania are 2126 de lei. Senatorul are și încasări din dividende de câteva zeci de mii de lei. La capitolul încasări acesta mai primește indemnizația de 141.400 de lei. Mai încasează de pe urma unui contract de mandat 111.778 de lei.