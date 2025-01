Social Orașul acoperit de cenușă. Locuitorii o adună cu găleata







Craiova a fost din nou acoperită de nori întunecați, atunci când vântul a ridicat cantități mari de cenușă și zgură din zona CET II. Mulți cetățeni s-au plâns de calitatea proastă a aerului și au făcut apeluri către autorități, însă totul este în zadar.

Craiova este acoperită constant de cenușă

Locuitorii din zona Bariera Vâlcii, Craiova, se confruntă cu ierni învăluite într-un nor de cenușă ce le acoperă curțile, grădinile, mașinile și străzile. Acest fenomen devine și mai pronunțat în zilele friguroase, când societatea Termo Urban crește temperatura cazanelor pentru a asigura o încălzire corespunzătoare în caloriferele cetățenilor.

Mai exact, locuitorii din Bariera Vâlcii strâng zilnic cenușa de pe automobile și din gospodării, făcând apeluri către autorități pentru a opri poluarea care afectează calitatea aerului din Craiova. Imaginile surprinse de localnici arată cu claritate cum straturi dense de cenușă s-au așternut pe automobile, pe pavele și pe plantele din grădinile lor.

Nimic nu se mai face în grădinile oamenilor

Locuitorii din Bariera Vâlcii afirmă că cenușa le-a devastat grădinile. Legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi nu mai pot supraviețui, iar peisajul verde de altădată al curților a fost acoperit de un strat continuu de praf negru. Această situație generează îngrijorări legate de sănătatea celor din zonă, care inhalează particulele fine de cenușă.

Un localnic din Bariera Vîlcii a declarat că, din păcate, „aceleași probleme persistă, chiar dacă anul trecut, în toamnă și în decembrie, am avut audiențe cu conducerea termocentralei. Ni s-a promis că se va rezolva, am primit un răspuns la o petiție și am crezut că totul este în regulă”.

Mai mult, presa locală scrie că după efectuarea verificărilor din noiembrie anul trecut, SE CRAIOVA SA a primit o amendă de 50.000 de lei, conform OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului, din cauza nerespectării condițiilor stipulate în actele de reglementare, potrivit Gds.