Monden Imagini rare cu apartamentul Gabrielei Lucuțar. Regina Întunericului trăiește o viață ca în filme







După 20 de ani de căsnicie, Gabriela Lucuțar, cunoscută și ca „Regina Întunericului, și Romeo Constantin au decis să divorțeze. Totul s-a întâmplat la notar, pe cale amiabilă. Cei doi au avut de împărțit o avere de aproximativ 2,7 milioane de euro, din care Regina Întunericului a rămas doar cu 30 % și cu firma de pompe funebre.

Gabriela Lucuțar are un apartament impresionant

Afacerista a rămas și cu un apartament de lux, în care trăiește cu copiii săi. Ea locuiește într-o zonă exclusivistă a Cartierului Armenesc, într-un apartament cu o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Ține cenușa tatălui său în living

În apartament, Regina Întunericului are vitralii din sticlă colorată amplasate la ușile camerelor. Aici se găsesc și numeroase obiecte de artă. Un alt element aparte în apartamentul Gabrielei Lucuțar este reprezentat de cele două mini-urne păstrate în living. Acestea conțin cenușa tatălui său și a cățelușului său.

Anul trecut, Gabriela Lucuțar a anunțat divorțul de Romeo Constantin Lucuțar. Afacerista a spus că soțul ei a devenit foarte agresiv fizic și verbal când a aflat că vrea să divorțeze și că i-a fost frică. Aceasta a declarat că regretă căsnicia cu Romeo Constantin.

A avut parte de un divorț cu scandal

„Spre finalul căsniciei, lucrurile s-au schimbat, au existat și o ceartă și o agresiune, chiar în fața copiilor, iar atunci am decis să pun punct. Eu nu sunt violentă, știam că nici el, m-am temut pentru viața mea. Când am zis că vreau să divorțăm, pentru că nu mă mai simțeam bine, nu mai eram fericită, a devenit agresiv, nu doar fizic, ci și verbal.

Am știut și mi-am dat seama că viața mea și a copiilor mei e pusă în pericol, iar atunci am decis să cer ordin de protecție, m-am temut pentru viața mea și a copiilor mei.(…) Nu mă așteptam să fie așa. După 20 de ani zici că nici nu l-am cunoscut niciodată, zici că nici n-am fost cu cineva vreodată, poate pentru că acum mi-am dat seama ce fel de om a fost. Regret că am fost împreună, dar dintr-un singur punct de vedere nu regret… acela că am trei copii minunați”, declara ea, în urmă cu ceva timp.