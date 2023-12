Cărămizile din vremea regelui Nabucodonosor al II-lea conțin urme de anomalie geomagnetică

Anomalia geomagnetică descoperită pe cărămizi babiloniene din vremea regelui Nabucodonosor al II-lea îi bulversează pe oamenii de știință. Regele este cunoscut din Biblie pentru înrobirea poporului israelian în captivitatea babiloniană, dar și pentru interacțiunea sa cu proorocul evreu Daniel, care a fost găzduit la curtea babiloniană pentru istețimea, frumusețea și devotamentul său.

Anomalie geomagnetică, detectată pe cărămizi babiloniene din vremea regelui Nabucodonosor al II-lea

Acum 2,500 ani, câmpul magnetic al planetei noastre a suferit o creștere semnificativă a unei fluctuații. Oamenii antici nu au observat-o, dar urmele acesteia se regăsesc în cărămizile de lut și din noroi, inclusiv pe tăblițele babiloniene cu cuneiforme.

Oamenii de știință au examinat cărămizi din Mesopotamia (regiunea care cuprindea Irakul și alte părți din Siria, Iranul și Turcia de azi) ce datează din anii 2100 – 500 î.en.

Cercetătorii au detectat semnături magnetice pe cărămizile din anii 1050 -550 î.en., dar și pe obiecte de ceramică și alte obiecte arheologice din Bulgaria, Azore și China. Toate, printre care și cărămizile cu numele inscripționate ale regilor babilonieni, indică o activitate magnetică neobișnuită în prima jumătate a mileniului 1 î.en., potrivit jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences .

Moștenirea antică a Mesopotamiei nu este importantă doar pentru istorici, ci și pentru fizicieni, geologi, biologi și astronomi

Coautorul studiului Mark Altaweel, profesor de arheologie din Orientul Apropiat de la University College London, a declarat: „Este cu adevărat incitant că artefactele antice din Mesopotamia ajută la explicarea și înregistrarea evenimentelor cheie din istoria Pământului, cum ar fi fluctuațiile câmpului magnetic. Arată de ce păstrarea moștenirii antice a Mesopotamiei este importantă pentru știință și umanitate în general”.

Deoarece ceramica este cel mai comun tip de artefact la siturile arheologice din întreaga lume, această tehnică este o completare vitală pentru datarea cu radiocarbon.

Geologii pot analiza rocile pentru a studia evoluția câmpului magnetic al Pământului, dar și obiectele de ceramică sau din noroi create de oamenii din antichitate. Pământul este înconjurat de o magnetosferă, o bulă invizibilă de magnetism generată de agitarea puternică a metalelor topite în miezul Pământului. Împiedică atmosfera noastră să fie îndepărtată de vânturile distructive provenite de la erupțiile Soarelui. Potrivit US Geological Survey, magnetosfera, deși este constantă de 4 miliarde de ani, puterea sa scade și crește în timp. Artefactele din argilă, coapte la temperaturi ridicate, păstrează amprentele erupțiilor solare și furtunilor geomagnetice, scrie CNN

Din cele 32 de pietre pe care cercetătorii le-au eșantionat, cinci purtau ștampile care le legau de domnia lui Nabucodonosor al II-lea, între 604 și 562 î.Hr. Măsurătorile magnetismului în cărămizi au arătat că în ritm accelerat, câmpul magnetic al planetei noastre s-a întărit.

Cine a fost regele Nabucodonosor al II-lea, foarte cunoscut în Vechiul Testament?

Nabucodonosor al II-lea, cunosuct ca Nabû-kudurri-uṣur, a fost al doilea rege neo-babilonian. El l-a succedat pe Nabopolas și a devenit rege în 605 î.Hr. Acesta a condus campanii militare pentru expansiunea Imperiului Neobabilonean în Levant. A făurit proiecte ambițioase în Babilon, inclusiv Grădinile suspendate ale Semiramidei dedicate soției sale, Amytis, poarta zeiței Iștar, canalul Nar-Șamaș de pe Eufrat, templul și zigguratul dedicate zeului Marduk, și a domnit 43 ani.

După ce a cucerit orașul Ascalon și a obținut loialitatea conducătorilor fenicieni, a pornit o campanie eșuată în Egipt, apoi încă una împotriva regatului lui Iuda, unde a cucerit orașul Ierusalim și a incendiat Templul lui Solomon. A înrobit mare parte din populația Israelului și a dus-o în captivitatea babiloniană. Potrivit Cărții lui Daniel din Vechiul Testament al Bibliei, patru tineri s-au făcut remarcați în fața regelui Nabucodonosor – Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, care au supraviețuit în mod miraculos execuției prin ardere, salvați de un înger. Cei patru au ținut post și și-au păstrat credința în Dumnezeu.

Visul regelui babilonian

Într-o noapte, regele babilonian a visat o statuie uriașă cu cap de aur, brațe și piept din argint, pântecele și coapsele din bronz, fluierele picioarelor din fier, iar picioarele din fier și lut, fiind lovită și răsturnată de o piatră căzută din cer, apoi visează un copac înalt care adăpostește întreaga lume, dar este distrus. Daniel i-a interpretat visul și spune că statuia reprezintă patru împărății, capul din aur fiind Imperiul Babilonian, brațele de argint – Imperiul Persan, coapsele din bronz – Imperiul Macedonean și fluierele picioarelor de fier – Imperiul Roman. Picioarele din lut reprezintă regatele europene, iar piatra – răspândirea creștinismului și ridicarea împărăției lui Dumnezeu care va fi veșnică. Copacul reprezintă suveranitatea lui Dumnezeu asupra regilor pământului.