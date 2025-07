Anomalia din sistem, care l-a surprins pe Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România se confruntă cu o situație anormală în ceea ce privește vârsta de pensionare în rândul judecătorilor.

Potrivit afirmațiilor sale, vârsta medie de pensionare în acest sector este de doar 48 de ani, iar pensia medie atinge valoarea de 5.000 de euro.

Bolojan a explicat că această realitate i-a devenit clară în perioada în care a exercitat funcția de președinte interimar, semnând cererile de pensionare ale magistraților.

„Am văzut asta în cele trei luni de zile cât am fost preşedinte interimar, când am semnat pensionările. Am rămas surprins, pentru că nu ştiam că vârsta medie de pensionare este de 48 de ani şi am devenit un om cât se poate de convins că aceste lucruri nu mai pot continua pentru că sunt anormale şi le vom corecta”, a afirmat șeful Guvernului.