Monden Anisia Gafton, complet transformată după ce și-a operat nasul. Cum arată actrița







Anisia Gafton a ajuns pe masa de operații din motive de sănătate, dar în același timp a decis să profite de o mică intervenție estetică, care i-a schimbat total aspectul.

Anisia Gafton și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o confesiune total neașteptată. Actrița a dezvăluit că recent a decis să își facă o intervenție estetică la nas.

Anisia Gafton, intervenție estetică la nas

Anisia Gafton a dezvăluit pe Instagram că a suferit o intervenție chirurgicală pentru deviația de sept din motive medicale. Cu toate astea, actrița a admis că și-a dorit și o îmbunătățire estetică.

„Recent, acum o lună și ceva am făcut o operație de deviație de sept .. complicățică chiar.. iar nasul oricum trebuia îndreptat. Și dacă tot am intrat în nas pentru deviație, am făcut ca românul: când schimb gresia, hai că schimb și faianța… Așa că am umblat și estetic. Important este că sunt sănătoasă și pot respira calumea acum, nasul și fața o să se dezumfle ușor, ușor în următorul an, și foarte important e că atunci când beau ceva, în sfârșit îmi încape tot nasul în pahar. Oricum eu rămân aceeași Anisia cu același farmesc, energie, aceeași Anisia sărită de pe fix și doritoare să vă fac să râdeți! Vă pup și vă iubesc”, a mărturisit Anisia Gafton pe contul personal de Instagram.

Câștigătoarea unui celebre emisiuni de la Pro TV

În anul 2022, Anisia Gafton a triumfat în competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, organizată de PRO TV și găzduită de Adela Popescu și Cabral Ibacka, desfășurată în Republica Dominicană. Marea finală a avut loc în România, deși filmările s-au realizat în Republica Dominicană, unde doi concurenți, Anisia Gafton și fostul fotbalist Giani Kiriță, s-au întrecut pentru titlul de câștigător. Fanii au avut oportunitatea să-și voteze favorita, iar Anisia Gafton a fost încoronată Regină a junglei. Ulterior finalului emisiunii, au circulat diverse informații despre suma câștigată de Anisia Gafton, estimată la 128.000 de euro.

„Nu a existat acel premiu. S-a anunțat și în emisiune că nu a fost vreun premiu. S-a vehiculat despre acel premiu care nu există. Acea sumă de 128.000 de euro care a fost anunțată prin ziare nu este adevărată. Nu știu cine a zis suma aceea, dar este colosal de mare. Nu există suma respectivă.”, a declarat Anisia Gafton, pentru Click!.

Cu ce se ocupă Anisia Gafton

De câțiva ani, Anisia Gafton este activă în domeniul stand-up comedy și se bucură de o popularitate în creștere, având o bază solidă de fani chiar înainte de a participa la emisiunea de la PRO TV. În trecut, a impresionat și în cadrul emisiunii „Românii au talent”, unde a câștigat Premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro. Această direcție artistică a urmat după ce a renunțat la cursurile Facultății de Teatru și Film.

„Toată lumea mă încuraja să fac stand-up. Am făcut şi un an de teatru, dar şi profesorul de acolo mi-a zis: „Anisia, nu ştiu ce cauţi tu aici, ar trebui să faci stand-up. Când vii în clasă râde lumea”. Dar nu aveam acea încredere în mine că pot să fac asta. Şi s-a întâmplat ca la începutul lui 2014 să fie un concurs la Târgu Mureş, un festival de satiră şi umor. Nu m-am dus să participat la secţiunea de stand-up, că nu aveam curaj. Am participat la duet. Întâmplarea o fost să pice duetul şi regizorul de acolo m-a pus pe stand-up. Cu câţiva ani înainte, la festivalul ăsta, câştigasem câteva premii. Am fost catalogată ca fiind bună”, a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, Anisia Gafton, pentru adevarul.ro.