Se anunță un spectacol total în fața a aproape 70.000 de spectatori pe legendarul Wembley, iar Anglia are posibilitatea să câștige primul Campionat European din istorie în fața propriilor fani. Va avea însă în cale o echipă solidă, Italia, care a lăsat o impresie excelentă la acest turneu continental, prin organizarea sa și capacitatea de a lovi în momente cheie.

Tocmai din acest motiv specialiștii așteaptă un meci foarte echilibrat, cu Anglia ușor favorită la pariuri EURO 2020. Britanicii au de partea lor avantajul terenului propriu și un lot cu o cotă de piață mai bună.

De partea cealaltă, Italia are argumentul statistic. Are deja un EURO câștigat, în 1968, iar în confruntările cu britanicii s-a impus de 11 ori, pierzând de 8 ori. Alte 8 meciuri s-au terminat la egalitate.

Avantajul Angliei este minim totuși

Cotele publicate de 888sport arată că acest meci este unul cu un rezultat greu de anticipat. Tocmai de aceea, deși este favorită, Anglia are o cotă destul de mare să câștige trofeul: 1.87. În schimb, cota peninsularilor este 2.00. În ce privește cotele pentru pariul 1X2 în timpul regulamentar, Anglia are cota 2.63 la victorie, Italia are 3.00, iar egalul are 3.05.

Așadar, diferența dintre cele două echipe nu este mare. Ambele au avut rezultate bune și au convins încă din prima rundă. Italia a câștigat grupa A cu trei victorii, apoi a trecut în prelungiri de Austria, a eliminat Belgia și a eliminat Spania la loviturile de departajare.

De partea cealaltă, Anglia este echipa cu cea mai bună defensivă de la EURO 2020. A primit un singur gol până acum, în semifinala cu Danemarca, pe care a câștigat-o după golul marcat în prelungiri de Harry Kane. Britanicii au câștigat în faza grupelor cu Croația și Cehia, au remizat cu Scoția, iar apoi au eliminat Germania, Ucraina și Danemarca în semifinale.

Anglia este însă echipa cu cel mai bine cotat lot de la EURO 2020, acesta fiind evaluat de Transfermarkt la 1.26 miliarde de euro. Iar Harry Kane va fi cel mai valoros sportiv de pe teren, cu o cotă de 120 de milioane de euro. De partea cealaltă, Nicolo Barella este fotbalistul cel mai bine evaluat (65 de milioane de euro), într-o echipă cu o cotă de piață totală de 751 de milioane de euro.

1-1, un scor probabil în finală

Foarte multă lume încearcă să anticipeze și scorul finalei. Iar 1-1 este unul care are șanse destul de mari de reușită, 888 oferindu-i cota 6.00.

Acesta este, de altfel, și scorul care s-a înregistrat cel mai des în cele 27 de întâlniri dintre Italia și Anglia. Ultimele două meciuri, amicalele din 2015 și 2018, s-au terminat tot 1-1.

În același timp, 1-1 a fost și scorul singurei finale de EURO pe care Squadra Azzurra a disputat-o în 1968. Apoi, la rejucare a fost 2-0 contra Iugoslaviei.

Specialiștii așteaptă așadar un meci cu puține goluri, iar un 1-1 este un rezultat de luat în calcul, având în vedere echilibrul de pe teren.

Se decide finala la lovituri de departajare?

Toată lumea stă cu sufletul la gură când se ajunge la loviturile de departajare. Dramatismul a fost extrem la semifinala Italia – Spania, dar se poate repeta scenariul și în finală?

Italia are cota 10.00 la 888sport să se impună la penaltiuri și 12.00 să câștige după cele două reprize de prelungiri. În schimb, formația lui Southgate are cota 10.00 să câștige la penaltiuri și 11.00 să se impună în prelungiri.

Doar o singură finală de la EURO s-a decis la lovituri de departajare, cea din 1976. Iar în 1968, când a câștigat singurul EURO din palmares, Italia a avut nevoie de rejucare pentru a învinge Iugoslavia.

Harry Kane și Federico Chiesa, pregătiți să înscrie din nou

Pe lângă lupta pentru titlul de campioană continentală, în joc mai este și trofeul acordat golgheterului de la EURO 2020. Patrik Schick și Cristiano Ronaldo au câte 5 goluri, dar Harry Kane îi poate întrece.

Britanicul are 4 goluri marcate în ultimele trei meciuri și este într-o formă excelentă. La 888sport, vârful lui Tottenham are cota 3.10 să înscrie în orice moment. 5.80 este cota pentru primul gol al meciului, aceeași ca și cea pentru ultimul gol al finalei.

Din echipa Italiei există așteptări mari de la Federico Chiesa. Jucătorul lui Juventus impresionează prin execuțiile sale. A marcat de două ori la EURO 2020 în momente decisive: contra Austriei în prelungiri și în partida cu Spania.

Chiesa are cota 4.70 să marcheze în orice moment și cota 9.00 să înscrie primul gol al finalei, respectiv ultimul.

Cotele prezentate în acest articol pot suferi modificări.