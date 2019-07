Sentințe grele în dosarul Astra-Adamescu. Cine sunt inculpații condamnați la închisoare cu executare

Fostul președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.





Angela Toncescu, fostul președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), actuala Autoritate de Supraveghere Financiară (ASF), a fost condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în dosarul falimentării Astra Asigurări, informează Ziare.com.

Decizia a fost dată de Curtea de Apel București și poate fi contestată la Înalta Curte. Conform minutei sentinței, judecătorii i-au interzis mai multe drepturi Angelei Toncescu, printre care: dreptul de a fi ales în autorități publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a exercita funcții de conducere sau funcția de administrator persoane juridice, pe durata executării pedepsei principale rezultante.

Tot în acest dosar a fost trimis în judecată și Dan Adamescu, dar procesul a încetat după decesul milionarului.

De asemenea, Curtea de Apel București a mai decis condamnarea a doi foști vicepreședinți ai CSA, Tudor Baltă și Constantin Buzoianu,. Cei doi au primit câte 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.

La 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare au mai fost condamnați trei membri ai Consiliului CSA: Dan Constantinescu, Daniela Popa și Corneliu- Silviu Moldoveanu.

Pentru Anabella Ruse, Marinela Nemes și Carmen-Gabriela Ivan instanța a decis achitarea.

De asemenea, a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată în cauză de părțile civile Societatea Comercială de Asigurare Reasigurare Astra SA - în faliment - prin lichidator judiciar, Fondul de Garantare a Asiguraților și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Procurorii DNA au anunțat, în decembrie 2016, trimiterea în judecată a zece persoane în acest dosar, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 800 de milioane de lei.

„Inculpatul Adamescu Dan Grigore, presedinte al Consiliului de Supraveghere al Societatii de Asigurare Reasigurare Astra SA, in perioada 2011-2013, a administrat in mod defectuos societatea Astra, in scopul obtinerii unor avantaje personale sau in favoarea grupului de firme afiliate.

Administrarea defectuoasa a constat in utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situatia financiara a societatii Astra, masuri de natura sa acopere activitatea infractionala, dar care, in subsidiar, au determinat si alterarea grava a mecanismelor de functionare a pietei interne a asigurarilor”, se arată în rechizitoriu.

Conform procurorilor DNA, anumite persoane din conducerea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au făcut demersuri pentru a-l favoriza pe Dan Adamescu, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu.

„In perioada 2011-2013, inculpatul Adamescu Dan Grigore, in calitate de reprezentant, in fapt si in drept, al Societatii de Asigurare Reasigurare Astra SA, cu incalcarea unor dispozitii din Codul fiscal si a legislatiei aplicabile pietei asigurarilor si reasigurarilor, a efectuat o serie de demersuri paguboase pentru societate, in sensul ca a lipsit-o de lichiditatile necesare desfasurarii activitatii de asigurare; de asemenea, raportarile distorsionate facute i-au impiedicat pe reprezentantii ASF sa supravegheze activitatea Astra, astfel incat sa asigure protectia asiguratilor si sa contribuie la mentinerea stabilitatii pietei asigurarilor.

Drept urmare, societatea ASTRA a intrat in procedura administrarii speciale si ulterior in faliment, paguba produsa patrimoniului acesteia fiind in suma de 795.387.999 lei.”, arata anchetatorii.

Dezvaluiri SOC de la Wimbledon: AM PRIMIT AMENINTARI ca nu voi mai fi chemata la Fed Cup

Pagina 1 din 1