Angajații sunt activul cel mai important al companiei UTILBEN. Interviu cu Bernadett Kocsis, specialist Resurse Umane

UTILBEN, o companie 100% românească, are peste 16 ani de experiență în domeniul echipamentelor agricole și de construcții, iar, în tot acest timp, a cunoscut o dezvoltare fulminantă. O cifră de afaceri de peste 17 milioane de euro, 4 sedii în Cluj, București și Iași, peste 3.300 de utilaje vândute, peste 30.000 de produse pe site și un portofoliu complet de produse și servicii.

Dar cum poate o companie românească să plece la drum în 2006 cu zero resurse inițiale, fără relații și cunoștințe în domeniu, și să ajungă printre cei mai apreciați furnizori de utilaje din România? Fondatorii UTILBEN, soții Ruben și Oana Marian, vă vor spune că secretul stă în oameni, cel mai important activ al acestei companii. Am stat de vorbă cu Bernadett Kocsis, specialist în Resurse Umane în cadrul UTILBEN, iar ea ne-a împărtășit câteva dintre ingredientele unei culturi organizaționale grozave.

Bernadett, ce competențe trebuie să aibă un candidat pentru a deveni membru al echipei UTILBEN?

Competențele în domeniul utilajelor sunt importante, desigur, însă nu sunt totul. Când ne alegem un nou coleg sau colegă, ne uităm, în primul rând, la caracterul acelei persoane. Una dintre valorile principale ale UTILBEN este încrederea. Asta înseamnă că suntem onești și punem mai presus de orice sinceritatea, chiar și atunci când riscăm să pierdem bani din cauza asta. Iar noii angajați trebuie să rezoneze cu acest mod de a face afaceri, unde câștigul personal cade în plan secund.

Colegii care ni se alătură trebuie să fie oameni integri, care să asimileze rapid valorile etice ale companiei. Dacă nu ești o persoană de încredere, nu ești ceea ce căutăm. Echipa UTILBEN este compusă din oameni de caracter, iar asta ne unește și contribuie la obținerea unor rezultate excepționale! Totodată, mergem mai departe de sintagma „dezvoltare personală”, prin faptul că managerii noștri și ceilalți profesioniști din echipa UTILBEN îi ajută pe noii angajați să crească, într-un proces de ucenicie, dacă îl putem numi așa.

În ce constă acest proces de ucenicie?

La UTILBEN, ai un mentor care te ajută să evoluezi și care este alături de tine pe tot parcursul perioadei de acomodare. Managerul unei divizii este responsabil de oamenii din subordine și de implementarea culturii organizaționale. Pe lângă acest mentor, ceilalți colegi îți vor fi alături de fiecare dată când vei avea nevoie de aportul lor. Creăm contexte de creștere și transformare, astfel încât noii angajați să atingă rapid un nivel superior de performanță.

Antrenamentul Lunii este un exemplu elocvent în acest sens. Concret, o dată pe lună, fiecare membru al echipei are la dispoziție o zi din programul de lucru pe care și-o dedică învățării. Pentru asta, compania le pune angajaților la dispoziție o bibliotecă proprie formată din volume de dezvoltare personală consacrate, precum și acces plătit pe platforme educative de prestigiu. În plus, fiecare departament are la dispoziție un buget pentru participarea la cursuri de formare în domeniile de interes.

Doar noii angajați beneficiază de avantajele învățării sau și cei cu experiență?

Sales Academy este un program destinat vânzătorilor aflați la început de drum sau care vor să învețe mai multe despre profilul clientului de utilaje. Vorbeam mai devreme despre ucenicie, iar Sales Academy este un exemplu perfect în acest sens, întrucât vânzătorii noștri, care au ani buni de experiență, își împart cunoștințele cu nou-veniții. Mai mult decât atât, considerăm că un departament devine performant și eficient dacă membrii săi ajung să se cunoască mai bine. Ca urmare, compania plătește toate cheltuielile ce țin de organizarea unui team building, unde angajații noștri au ocazia de a desfășura activități menite să-i unească.

Leadership Academy este un program destinat managerilor UTILBEN și angajaților cu putere de decizie. Rolul acestuia este de aliniere la un scop comun și de a lua decizii în mod unitar. Cu ajutorul cărților unor scriitori consacrați, factorii decidenți învață strategii de business și descoperă secretele care stau în spatele succesului. În același timp, Leadership Academy reprezintă un context optim de apropiere între manageri și fluidizează procesul de conlucrare.

Care sunt beneficiile unei culturi organizaționale care pune accentul pe oameni?

Compania UTILBEN a fost fondată de soții Ruben și Oana Marian în urmă cu 16 ani. Ei nu aveau banii necesari unei investiții de proporții încă din prima zi, așa că s-au axat pe atragerea de oameni valoroși în organizație, care să se regăsească în modul integru de a face afaceri pe care îl propun Ruben și Oana. Astfel, compania a crescut organic și a atras profesioniști, care, la rândul lor, au atras oameni de încredere. Cele peste 3.300 de utilaje vândute și sutele de clienți mulțumiți sunt dovada clară că rețeta UTILBEN funcționează.

Cultura organizațională UTILBEN este o cultură a excelenței. Angajații sunt răsplătiți pentru eforturile lor și fiecare membru al echipei primește lunar un bonus de performanță prin care își poate dubla salariul de bază. Totodată, fiecare an în cadrul companiei este recompensat cu vouchere de vacanță și de cumpărături, cadouri valoroase, zile în plus de concediu, al 13-lea salariu și multe alte beneficii unice. Desigur, darurile nu lipsesc nici cu ocazia zilelor speciale, cum ar fi 8 Martie sau Crăciunul.

La final, cum vede UTILBEN diferența între un job și o carieră?

„UTILBEN loves people” este deviza noastră și asta se vede în tot ceea ce face compania pentru angajații săi. Îi ajută să crească, îi încurajează să se dezvolte personal, îi răsplătește corespunzător pentru munca lor. Fiecare membru UTILBEN beneficiază de un plan de carieră, pe care îl pregătește împreună cu superiorul său direct. În funcție de dorințele sale, sunt stabiliți pașii care trebuie urmați pentru ca angajatul respectiv să își atingă scopul și este susținut prin training-uri și aportul colegilor.

Suntem mereu în căutare de oameni profesioniști care să ne ajute să trecem la următorul nivel de performanță, așa că, dacă rezonați cu tot ce v-am povestit despre noi, vă invit să accesați pagina noastră de cariere și să descoperiți ce rol vi se potrivește cel mai bine.

„Material realizat cu sprijinul Utilben România”