Angajata Curții de Conturi, care și-a acuzat șeful de hărțuire, obligată să-i plătească daune morale







Judecătoria Chișinău a admis parțial, în primă instanță, plângerea fostului președinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Marian Lupu, în procesul împotriva fostei sale subordonate, Tatiana Vozian, care l-a învinuit că i-ar fi făcut avansuri sexuale.

Judecătoarea Alina Brăgaru a obligat-o pe Vozian, fosta șefă a Direcției generale metodologie, planificare și raportare a Curții de Conturi, să-i achite lui Marian Lupu un prejudiciu moral de 15.000. Totodată, Vozian trebuie să achite și cheltuielil de judecată, în valoare de aproximativ 10.000 de lei. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 30 zile din momentul pronunțării dispozitivului.

În decizia Judecătoriei Chișinău se mai arată că, pe lângă achitarea prejudiciilor morale și materiale, Tatiana Vozian este obligată ca, pe parcursul următoarelor 60 de zile, să publice pe pagina sa de socializare un mesaj de dezmințire, cu următorul conținut: „Prin prezenta, dezmint următoarele afirmații defăimătoare: dl Lupu, președinte al Curții de Conturi, a făcut avansuri sexuale în adresa mea, mi-a fost fabricat un dosar intern (procedură disciplinară) prin nerespectarea normelor de conduită a Curții de Conturi, din motivul refuzului avansurilor sexuale”.

Scandalul de la Curtea de Conturi

Scandalul sexual de la Curtea de Conturi a început în aprilie. Atunci, Tatiana Vozian l-a acuzat pe Marian Lupu de „avansuri sexuale”. „Refuzând avansurile lui, m-am trezit cu un dosar intern fabricat pentru nerespectarea normelor de conduită ale Curții de Conturi”.

Ulterior, pe 11 septembrie 2023, Tatiana Vozian anunța, printr-o postare pe Facebook, că a fost eliberată din funcție. Potrivit ei, demiterea sa ar fi fost cauzată de faptul că a depus sesizare la Centrul Național Anticorupție și a contestat ordinul de sancționare disciplinară care i-a fost aplicat anterior.

„Demisă! Demisă pentru că am depus sesizări și plângeri în apărarea mea. Demisă pentru că am denunțat public avansurile sexuale ale președintelui Curții de Conturi Lupu! Demisă pentru că sunt femeie vocală! Ziceți că nu aveți cadre în instituții publice, nu aveți cu cine lucra? Uitați-vă cum Lupu elimină cadre excepționale și competente- vorbesc de mine – pentru că nu mă supun lui! Eu am caracter să lupt, dar ca mine sunt foarte puțini. Dacă asta e schimbarea promisă de fiecare partid ce vine la putere, atunci să știți că schimbarea deja a venit – hărțuitorii rămân nemișcați și neatinși în funcții de conducere, funcționarii publici care denunță practici ilegale – demiși”.

De cealaltă parte, reprezentanții CCRM au respins acuzațiile. „Respectivele afirmații nu sunt veridice şi considerăm că reprezintă o reacție deplasată la rezultatele anchetei de serviciu desfășurate de Comisia de disciplină a CCRM, în care este vizată Tatiana Vozian”, a transmis CCRM.