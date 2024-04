Economie Angajări la un mare lanț de magazine. Salarii de 5.000 de lei și alte beneficii







Primark România face angajări, în această perioadă, pentru magazinul din Timișoara. Astfel, retailerul irlandez caută să angajeze manager de departament, visual manager, un P&C supervisor, un asistent manager magazin, un people & culture manager(n.r. echivalentul unui șef de resurse umane) dar și un store manager(n.r. șef de magazin).

Angajări la Primark România. Compania oferă salarii de la 5000 de lei. Sunt și alte beneficii

Salariile la Primark România pleacă de la 2750 de lei, pentru postul de de lucrător comercial/casier, cu experiență de cel puțin un an în domeniu. Se poate ajunge și la un salariu net lunar de 5.225 de lei, în București, în funcție de experiență. Un retail assistant câștigă un salariu net lunar de 2.759 de lei, plus tichete de masă, iar un lucrător comercial cu o experiență mai mică de un an câștigă 2.750 de lei, notează România TV, care citează recenziile unor foști angajați de pe platforma undelucrăm.ro.

Însă, acestea nu sunt singurele beneficii pe care le oferă Primark. Angajaților le sunt oferite și:

tichete de masă

abonament medical la Regina Maria

reduceri permanente la produsele Primark

posibilitatea de a se implica în deschiderea altor magazine (inclusiv a celor din străinătate)

programe de sprijin emoțional care includ consiliere psihologică gratuită, menționează sursa citată.

Retailerul Primark, luat cu asalt de români. Și alți europeni îi preferă

Primul magazin Primark România s-a deschis în București, în Parklake, în urmă cu doi ani. Suprafața magazinului are peste 3.000 de metri pătraţi şi se întinde pe două etaje. La inaugurarea acestuia au participat şi ambasadorul Irlandei la Bucureşti, Paul McGarry:

„Românii cunosc brandul, cunosc Irlanda şi aduc aceste cunoştiinţe înapoi în România. Am observat că au început să cumpere imediat. Au ştiut ce au vrut foarte repede şi judecând după ce s-a întâmplat în primele ore”, menționau oficialii magazinului, la acea vreme, conform sursei citate.

Primark este preferat și de alți europeni, deoarece are produse, cu precădere de îmbrăcăminte, la prețuri accesibile.