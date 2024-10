Andres Iniesta, la retragere: Sunt fericit că mi-am îndeplinit visul

Andres Iniesta și-a anunțat marți retragerea din fotbalul profesionist în cadrul unei conferințe de presă organizate la Barcelona. Evenimentul a fost marcat de prezența familiei sale, a foștilor și actualilor coechipieri de la FC Barcelona, dar și a unui reprezentant din partea clubului Real Madrid, simbolizând respectul și admirația de care se bucură în întreaga lume a fotbalului.

Deși avea deja 40 de ani și perioada sa de glorie părea demult încheiată, anunțul retragerii lui Andrés Iniesta a avut un impact major asupra sportului spaniol. Marți, 8 octombrie, Iniesta a pus capăt oficial carierei sale de fotbalist profesionist, legând simbolic acest moment de numărul 8, cel cu care a devenit un simbol al fotbalului spaniol și internațional.

Cu doar o săptămână înainte, fostul mijlocaș a sugerat că va urma un anunț semnificativ, iar în ziua de luni, a publicat un videoclip emoționant cu mesaje de recunoștință din partea antrenorilor care i-au influențat parcursul. Marți, în cadrul unei ceremonii speciale desfășurate în salonul Cupei America din Barcelona, Iniesta și-a luat rămas-bun de la cariera sa de fotbalist, înconjurat de admirația și respectul celor care l-au susținut de-a lungul anilor.

Alături de soția sa Ana și cei cinci copii, Valeria, Paolo Andrea, Siena, Romeo și Olimpia, Andrés Iniesta a vorbit cu emoție în fața unui public numeros, în orașul Barcelona, unde a petrecut două decenii din viața sa (1996-2018) și a cucerit 32 de trofee alături de prima echipă a Barça (2002-2018). Evenimentul a avut loc într-un cadru special, marcând încheierea unei cariere impresionante.

Printre cei prezenți s-au numărat Joan Laporta, președintele clubului, dar și foști coechipieri precum Xavi, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Juliano Belletti și Marc Barta, precum și jucători din actuala echipă, cum ar fi Gavi, Dani Olmo și Ronald Araujo, alături de antrenorul Hansi Flick. Emilio Butragueño a participat în calitate de reprezentant al Real Madrid, simbolizând respectul rivalului istoric. Real Madrid a emis și un comunicat oficial în care a apreciat cariera remarcabilă a mijlocașului. Iniesta, vizibil emoționat de prezența atâtor figuri importante și de videoclipurile care i-au rememorat momentele de glorie, a vorbit cu lacrimi în ochi despre finalul unei etape memorabile din viața sa.

„Nu am crezut niciodată că va veni această zi, dar toate aceste lacrimi din aceste zile sunt lacrimi de emoţie, de mândrie”, a spus el.

„Nu sunt lacrimi de tristeţe. Sunt lacrimi ale acestui băiat din Fuentealbilla care visa să devină fotbalist. Şi am reuşit, am reuşit cu multe sacrificii şi mult efort. Şi fără să renunţ niciodată. Valori esenţiale în viaţa mea. Mă simt foarte mândru de acest parcurs. Mă simt foarte fericit că am obţinut premiul, visul, de a fi fotbalist”.