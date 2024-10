Economie Andrei Isac: Nu facem nimic pe partea de marketing. Povestea furgonetei Arrosticini







Mulți ar susține că marketing-ul este piatra de temelie a oricărei afaceri de succes. Însă Andrei Isac, proprietarul Arrosticini, Ou_București și Sanki Ramen Bar, contestă această convingere. Pentru el, prioritatea a fost întodeauna calitatea produsului și fericirea clientului. Nu a investit niciodată în publicitate. Și totuși, el a construit o afacere de succes și a trecut de la proprietar de food-truck la proprietar de restaurant. Povestea afacerii lui Andrei este departe de a fi una ordinară, iar ideea de la care a pornit este absolut nemaipomenită!

Andrei Isac a locuit în Italia timp de 9 ani, unde a urmat și facultatea. În 2015 s-a întors în țară și a deschis o afacere de familie alături de soția lui, Ayer. Arrosticini s-a născut din pură pasiune, nici unul dintre cei doi soți fiind bucătari profesioniști. Andrei și Ayer au combinat gastronomiile din cele trei culturi din care face parte familia lor: românească, turcească și italienească. Arrosticini a câștigat locul I la categoria “Cel mai bun food-truck” în cadrul evenimentului Romanian Hospitality Awards 2023.

Munca din spatele frigăruilor

“Arrosticini” înseamnă “frigărui de oaie” în Italiană. După cum v-ați dat seama probabil, Arrosticini este un food truck care servește exclusiv frigărui din carne de oaie. Poate părea banal, însă este departe de a fi așa. Întregul proces de pregătire a cărnii, găsirea mărfii potrivite, până la gătirea produsului, sunt acțiuni extrem de meticuloase și dificile.

De asemenea, procesul de pregătire a frigaruilor este dificil și lung. “Regula pentru aceste frigărui este: carne, grăsime, carne, grăsime. Sunt 30g de produs pe băt și 5 bețe la porție. Producția o făceam noi, nu am vrut să externalizăm. Am ținut foarte mult la calitatea și gustul pe care le ofeream, iar acestea sunt influențate de modul în care este pregătită carnea înainte de gătire. Așadar, munceam non-stop. Noaptea intram în laborator și ziua vindeam,” a continuat antreprenorul.

Sursa de inspirație a food-truck-ului Arrosticini este un restaurant din Italia. Acolo Andrei a gustat frigărui de oaie și a rămas surprins de gustul delicios al acestora, și în mod sepcial de faptul că nu ar fi zis că acea carne este oaie. Nu mirosea și nici nu avea gust de oaie. Mai târziu, Andrei și soția lui au văzut filmul Chef care i-a inspirat să-și deschidă propriul lor food-truck. Așa a apărut Arrosticini, în 2016.

Începuturile food-truck-ului Arrosticini

Andrei s-a lovit însă de obstacole legale, doarece legea în România permite doar vânzătorilor de flori sau ziare să se amplaseze pe stradă. Să spunem că pe atunci cultura “Street food” nu era foarte bine împământată la noi în țară. Însă legea este în continuare neschimbată. Așadar, Andrei a văzut o oportunitate în lumea evenimentelor. La finalul lunii mai 2016, Arrosticini a fost prezentă la prima sa petrecere. După care, la Cluj s-a organizat pentru prima dată Street Food Festival iar Andrei a fost prezent și acolo cu furgoneta. Au urmat apoi Electric Castle și evenimentele de Street Food care au început să ia amploare și în capitală.

“În luna decembrie rezervam evenimente pentru fiecare weekend din anul următor”, a spus Andrei. Arrosticini este al cincilea food-truck deschis în România. În 2017, Andrei alături de alți 12 colegi din domeniu, au înființat Asociația de Food-truck din România. Andrei era Președintele Asociației. “Am reușit să obținem o întâlnire la Parlament în cadrul căreia să ne spunem ofurile. Am cerut schimbarea legii care ne interzice să ne amplasăm pe stradă. Nu s-a concretizat nimic, ni s-a spus că nu se poate schimba.”

Evenimentele erau foarte rentabile pentru Andrei. “Eram sold out la fiecare eveniment. Nu numai din cauza cererii, dar și pentru că aveam puțină marfă. Materia primă era o mare problemă. Oaia nu se găsea. Cumpăram carnea de la magazinele halal, deoarece aceea este cea mai sănătoasă și nu are miros puternic de oaie. Însă ne era foarte greu să găsim furnizori care să vrea să colaboreze cu noi și să facă și față volumului de care aveam nevoie. Procesam aproximativ 150 kg de carne pe săptămână, asta înseamna cam 20 de oi. În plus, aceste frigărui se fac doar dintr-o anumită parte a oii – pulpa din spate. Așadar, furnizorilor nu prea le convenea faptul că rămâneau cu restul animalului și îl vindeau greu”, a povestit Andrei.

Un altfel de mic dejun

Între timp, au apărut copiii în viața lui Andrei și Ayer. Așadar, andrei a decis să mai renunțe la deplasări pentru evenimente și să se concentreze pe București. Așa a apărut Ou_București, care a fost deschis mai întai în Cartierul Armenesc. “Era un local de 10 metrii pătrați, pe stilul unui breakfast bar. Lângă noi se afla o cafenea care servea cafea de specialitate. Am decis să ne unim, pentru a ne ajuta unii pe ceilalți. Noi serveam micul dejun, iar ei serveau cafeaua”, a povestit Andrei.

Antreprenorul a observat că oamenii preferă totuși să stea la masă atunci când mănâncă, așa că a decis să mute Ou într-un spațiu care să-i permită și amplasarea meselor. În August 2022 s-a deschis Ou pe strada General Berthelot 86. Ou este acum un restaurant unde se poate servi micul dejun și brunch-ul. La fel ca Arrosticini, conceputul Ou este mono-produs. Toate preparatele din meniu sunt pe baza unui singur produs: oul. Acest restaurant nu este, însă, clasicul “breakfast spot” cu care ne-a obișnuit Bucureștiul. “Nu avem în meniu ouă poșate, avocado toast, sau alte rețete pe care le întâlnești în general în localuri de mic dejun”, a spus Andrei.

Unul dintre cele mai cerute preparate din meniul Ou este omleta franțuzească. Ouăle cu trufe Românești sunt și ele faimoase. De asemenea, meniul are și câteva preparate inspirate din bucătăria turcească, cum ar fi Bagel Simit cu susan. Bucătăria italienească este și ea prezentă în meniul restaurantului, prin produsul Maritozzo. Acesta din urmă este un desert din zona Romei. Bucătăria restaurantului este complet transparentă. Clientul poate vedea tot ce se întâmplă acolo iar asta îi oferă relaxare.

Mono-produsul, inima business-ului

“România, și în special Bucureștiul, îți permite să faci multe experimente. Poți testa un produs, un concept, și pe sume relativ mici comparativ cu alte țări”, a remarcat Andrei. Așa s-a născut și al treilea concept, Sanki Ramen bar. Practic, trei zile pe săptămână, Ou se transformă în local de servit cina, între 18:00 și 22:00. Cum v-am obișnuit, mono-produsul este semnătura lui Andrei. Acest concept este dedicat ramenului.

“În pandemie căutam un produs pentru delivery. Așa am dat de ramen”, a povestit antreprenorul. “Am învățat cum se face din cărți, nu am școală de bucătărie. Sunt autodidact. Ramenul, spunea un master, este foarte personal. Este așa cum crede bucătarul că trebuie să fie.” Pregătirea ramenului este foarte complicată. De aceea, la Sanki Ramen Bar se intră exclusiv pe bază de rezervare prealabilă iar locurile sunt limitate. “Nu merg pe volum. Prefer să limitez locurile astfel încât clienții mei să aibă parte de o experiență plăcută în întregime. Cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât este mai mult haos și timpul de așteptare crește și tot așa.”

Andrei a început să testeze acest produs, ramenul, în prima locație Ou. După care, a început să facă pop-up-uri prin alte restaurante. “Practic mă duceam în diferite restaurante iar în ziua aceea găteam ramen pentru acel restaurant”, a explicat el. În februarie 2024, s-a deschis Sanki Ramen Bar iar rezervările au năvălit ca o avalanșă. “Locurile erau rezervate cu două luni în avans.” Însă, odată cu venirea verii, a scăzut numărul de clienți, iar Andrei a decis sa-l închidă pentru o perioadă. “Publicul nu era pregătit să mănânce ramen și vara. El se mănâncă fierbinte.”

O afacere de familie în adevăratul sens al cuvântului

Investiția inițială în întregul business, care a început cu food-truck-ul Arrosticini, a fost de 10 mii de euro. Toată extinderea a fost făcută din profituri. “Înainte de pandemie se câștiga între 5 și 10 mii de euro la un eveniment la care mergeam cu Arrosticini”, a spus Andrei. “Acum costurile au crescut foarte mult la evenimente, așadar food-truck-ul merge acum doar la un singur eveniment pe lună.” Arrosticini are acum o locație fixă în București, la Random Space. Veniturile generate în momentul actual de business-ul lui Andrei și Ayer se învârt între 10 mii și 25 mii de euro pe lună.

Afacerea este una de familie. Ambii soți lucrează în incinta locației Ou. Mai mult, o dată pe lună, mama lui Ayer se alătura și ea echipei și în acea zi Ou servește clienților Shuberek. Este un preparat turcesc pe care însăși soacra lui Andrei îl gătește. “Am căutat întodeauna artizanatul, autenticul,” a spus Andrei. “Noi facem cartofii, chiflele, maioneza…”

Soții au și un plan de dezvoltare. Vor să deschidă o patiserie turcească iar produsul vedetă să fie Shuberek. În momentul de față, echipa Ou-Arrosticini-Sanki este formată din aproximativ 12 oameni. De asemenea, marketing-ul nu există în acest business. “Nu am investit niciodată în reclamă. În afară de paginile de social media pe care le administrăm tot noi, nu facem nimic pe partea de marketing. Clienții au venit, în general, la recomandarea prietenilor lor. Iar ăsta este, după părerea mea, cel mai organic mod de a crește un business.

În 2023, Ou a câștigat locul I la categoria “Cea mai bună deschidere de locație” în cadrul evenimentului Horeca Women Awards. De asemenea, anul acesta, Ou este din nou nominalizat la Romanian Hospitalisty Awards 2024.