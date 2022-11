Andrei Caramitru, fiul regretatului Ion Caramitru, sfătuiește lumea să se lepede de prostia de pe Facebook

Andrei Caramitru susține că el face bani serioși stând degeaba pe Facebook, totuși sfătuiește populația să se lepede de prostia de pe Facebook, aplicație deținută de compania Meta, fondată de Mark Zuckerberg. Fiul regretatului actor este revoltat de faptul că a fost blocat timp de 30 de zile pe pagina de socializare și nu a mai putut publica niciun mesaj. Acesta a mai scris că este de părere că Meta va intra în scurt timp în faliment și a sfătuit pe toată lumea să își facă cont pe Twitter.

„Ok deci am ieșit din block de 30 de zile înțeleg. No bine. Am fost blocat că am comentat la mine aici pe pagina cuiva că «ăștia nici dacă se dau cu scăfârlia de bară tot nu înțeleg». Asta e ceva gen hate speech.

Nu e bai. Am stat pe Twitter unde sunt și acum și unde măcar citesc chestii inteligente și postez mai mult decât aici. Și oricum – Zuck s-a prăbușit, a pierdut așa doar vreo 50% din avere în ultimele 30 de zile. Eu sunt de mult Short pe meta, așa ca am câștigat mulți bani fără sa fac nimic, privind cu stupefacție cum aplicația asta mizerabila se duce în cap”, a explicat fiul actorului.

Andrei Caramitru cheamă lumea pe Twitter

„O sa mai scriu și pe aici ca să mă aflu în treabă, orice aș face, oricum voi fi blocat în max 7-9 zile iar. Nu e nimic, rămân short pe Meta pana dă faliment și dispare de tot porcăria asta. Asta e.

Mutati-vă, totuși, domne odată pe Twitter că suntem prea puțini acolo, ce naiba. Hai că vă ia 10 minute să vă prindeți care e chestia. Vă zic io că măcar vă luminați la minte așa, că aicea e numai tâmpeală. Si Elon ăla e cam periculos, dar măcar e uman, te distrezi cu el, și nu e tâmpit deloc. Nu ca roboțelul defect de aici”, a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Andrei Caramitru este de profesie economist, iar acum câțiva ani s-a implicat și în politică, fiind consilier al fostului președinte USR, Dan Barna.