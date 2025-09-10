Monden Andreea Tonciu a rămas gravidă la doar 3 săptămâni de relație. Mama ei a susținut-o să păstreze copilul







Andreea Tonciu a explicat la un podcast faptul ca a rămas însărcinată mult mai devreme decât se aștepta. Practic la trei săptămâni de când a început relația cu soțul său, aceasta și-a dat seama că a rămas gravidă.

Fosta asistentă tv a povestit despre începuturile relației cu soțul său. “Mi-a scris pe Facebook. Eu nu credeam ca o să rămân cu soțul meu. Dar întâmplarea ca am rămas însărcinată, ca eu nici nu-l cunoasteam știi cum a fost la mine: imediat, pac, tac. În trei săptămâni. Ne-am dus la munte, am făcut nebunii la munte și mama era plecată în America. Când a văzut din America, mama mi-a zis: oprește-l! Despre copil vorbea. Mi a zis să opresc copilul”, a explicat Tonciu.

Ulterior aceasta a detaliat, mai exact faptul că se mutase deja cu actualul soț. ”Am venit acasă ne-am mutat împreună și făceam dragoste des. La un moment dat nu mai puteam să fumez ca nu mai suportam mirosul, mi se făcea rău. Și mă gândeam, cum doamne iartă-mă nu mai pot eu să fumez. Și mi-era foarte rău. Și mă gândesc: dacă. Oi fi gravidă?! Și zic: ia, să fac un test!

Eram acasă cu o prietenă, s-a dus mi a luat un test de la farmacie, din prima au ieșit două linii. Și mă gândesc: acum ce mă fac, abia îl cunosc pe băiatul ăsta. N-am avut în viața mea un băiat mai mic decât mine. E și cu 5 ani mai mic. Zic doamne, ce mă fac?! O sun pe mama! Mama, direct: oprește-l! Zic îl dau afară mama, ca nu-l cunosc pe băiatul ăsta!”, a povestit Tonciu. Cert este ca în cele din urmă a păstrat copilul, iar cei doi s-au căsătorit.

Pe de altă parte, Tonciu a explicat ca nu e doar lapte și miere. “Mi-am refuzat soțul și el trebuie să înțeleagă. Pentru ca după o zi de cumpărături de exemplu, iau câte 30 de baxuri de apă la sticlă de sticlă. Ca ei sunt pretențioși. Și cine le care?! Eu! Nici n-am nevoie de sală”, a mai spus fosta prezentatoare