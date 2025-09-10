Andreea Tonciu a rămas gravidă la doar 3 săptămâni de relație. Mama ei a susținut-o să păstreze copilul
- Maria Pană
- 10 septembrie 2025, 15:41
Andreea Tonciu a explicat la un podcast faptul ca a rămas însărcinată mult mai devreme decât se aștepta. Practic la trei săptămâni de când a început relația cu soțul său, aceasta și-a dat seama că a rămas gravidă.
Tonciu, moment de panică
Fosta asistentă tv a povestit despre începuturile relației cu soțul său. “Mi-a scris pe Facebook. Eu nu credeam ca o să rămân cu soțul meu. Dar întâmplarea ca am rămas însărcinată, ca eu nici nu-l cunoasteam știi cum a fost la mine: imediat, pac, tac. În trei săptămâni. Ne-am dus la munte, am făcut nebunii la munte și mama era plecată în America. Când a văzut din America, mama mi-a zis: oprește-l! Despre copil vorbea. Mi a zis să opresc copilul”, a explicat Tonciu.
Ulterior aceasta a detaliat, mai exact faptul că se mutase deja cu actualul soț. ”Am venit acasă ne-am mutat împreună și făceam dragoste des. La un moment dat nu mai puteam să fumez ca nu mai suportam mirosul, mi se făcea rău. Și mă gândeam, cum doamne iartă-mă nu mai pot eu să fumez. Și mi-era foarte rău. Și mă gândesc: dacă. Oi fi gravidă?! Și zic: ia, să fac un test!
Eram acasă cu o prietenă, s-a dus mi a luat un test de la farmacie, din prima au ieșit două linii. Și mă gândesc: acum ce mă fac, abia îl cunosc pe băiatul ăsta. N-am avut în viața mea un băiat mai mic decât mine. E și cu 5 ani mai mic. Zic doamne, ce mă fac?! O sun pe mama! Mama, direct: oprește-l! Zic îl dau afară mama, ca nu-l cunosc pe băiatul ăsta!”, a povestit Tonciu. Cert este ca în cele din urmă a păstrat copilul, iar cei doi s-au căsătorit.
Își refuză soțul, iar el trebuie să înțeleagă
Pe de altă parte, Tonciu a explicat ca nu e doar lapte și miere. “Mi-am refuzat soțul și el trebuie să înțeleagă. Pentru ca după o zi de cumpărături de exemplu, iau câte 30 de baxuri de apă la sticlă de sticlă. Ca ei sunt pretențioși. Și cine le care?! Eu! Nici n-am nevoie de sală”, a mai spus fosta prezentatoare
1 comentarii
Sincer , cred ca numai pe libidinosii sadea, trecuti bine de ”prima tinerete”, ii mai intereseaza ”viata intima” a parasutelor expirate, care odata faceau deliciul emisiunilor tv in care invitatii ”de vază” erau cordancele cele mai cunoscute din Bucuresti si frustratii cu anatomie procreativa subdimensinata si nefunctitonala sau subdimensionata, care salivau privindu-le!
