Andreea Tonciu recunoaşte că își dorește o surioară pentru fetița sa, Rebecca, iar soțul ei Daniel Niculescu, vrea un băiat în completarea familiei. Pe Andreea o veţi putea revedea la emisiunea “Bravo, ai stil! Celebreties”, difuzată de postul Kanal D. Tot ea a anunţat că au reînceput filmările după pandemie numai că se simte foarte obosită.

Andreea Tonciu, a povestit în emisiune că. Am stări de vomă, amețeli, obosesc foarte repede de aproximativ două săptămâni, acum urmează să-mi fac testul să aflu dacă sunt gravidă sau nu, a spus concurenta de la Bravo, ai stil!

În video o puteţi vedea îmbrăcată într-un furou negru, sexy și cu un decolteu extrem de generos întinsă pe un pat în dormitor aşteptând echipa de la emisiunea moderată de Teo Trandafir și Bursucu. Locaţia este superbă, după cum spune şi ea, pozând pe un pat cu o lenjerie superbă pe care o va lua acasă şi să se tăvălească pe ea.

Andreea Tonciu a coborât din pat pentru a vorbi cu reporterul emisiunii unde, de fapt, a şi făcut anunţul despre stările de femeie însărcinată pe care le are. Andreea a mai spus că timpul petrecut în izolare din cauza stării de urgență decretată în timpul pandemiei de coronavirus în România a făcut-o să își dea seama că este momentul să facă al doilea copil cu soțul său, Daniel Niculescu.

Astăzi mă simt cât de cât bine, dar, de două săptămâni nu am fost în apele mele pentru că am început și filmările la Bravo, ai stil și am stări de vomă și amețeli dimineaţa. Și, stând în pandemie prea mult, am considerat că a venit timpul să-l fac și pe al doilea.

Deocamdată, nu, nu l-am făcut testul dar o să-l fac, pentru că sunt tare curioasă. Eu îmi doresc, normal, să mai am o fetiță, dar acum cine știe?! Ce o vrea Dumnezeu. Am simțit exact ce am simțit când eram însărcinată cu Rebby. Dimineața, când mă trezesc, am stări de vomă, amețeli, obosesc foarte repede”, a mai sspus Andreea Tonciu aflată în direct prin transmisie video cu Teo Trandafir.

Andreea a mia spus că nici nu i-aa sspus soţului de stările sale: crede-mă, o să aibă o surpriză, vreau să mă duc direct cu dovada.

Rezultatul testului de sarcină ”

Între timp Andreea Tonciu și-a făcut testul de sarcină, iar rezultatul a fost negativ, însă, nu este descurajată, este convinsă că va sosi al doilea copil. Simte că miracolul va veni atunci când va fi momentul potrivit…