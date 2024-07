Monden Andreea Raicu, revedere emoționantă cu Măriuca, fetița pe care a adoptat-o în urmă cu 19 ani







București. Andreea Raicu a avut o revedere emoționantă cu Măriuca, fețița pe care a adoptat-o în urmă cu aproape două decenii. Din copila de acum 20 de ani, Măriuca s-a transformat într–o adevărată femeie care este mamă la rândul ei.

Pe vremea când a fost adoptată de Andreea Raicu, Măriuca avea doar șase ani. Viața și-a urmat cursul, iar 20 de ani mai târziu copila de atunci e femei în toată regula, devenită mamă la rândul ei.

Andreea Raicu nu a ținut doar pentru ea momentul emoționant. Revederea a fost distribuită și pe rețelele de socializare. Povestea a început în urmă cu 19 de ani, când Andreea Raicu a întâlnit într-un centru de plasament o fetiță de numai șase ani.

Între cele două a fost „dragoste la prima vedere”, așa că Andreea a luat-o pe micuță la ea acasă. Se întâmpla într-un ajun de Crăciun. Două săptămâni au stat împreună, timp în care au au petrecut clipe frumoase împreună, motiv pentru care au ținut legătura.

Măriuca a devenit o femei în toată regula

Nu de mult, Andreea Raicu a povestit pe rețelele de socializare că s-a revăzut cu cea pe care a adoptat-o în urmă cu 19 ani. Măriuca a devenit între timp, iar la revederea cu Andreea Raicu a venit însoțită de fata ei, Daria.

„După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe.”, a povestit Andreea Raicu pe Facebook.

Doar că viața nu este întotdeauna doar despre iubire, bunăstare și stabilitate. Măriuca și adevărata ei mamă s-au mutat din București, pe vremea când cea dintâi era o adolescentă de 16 ani.

Andrea Raicu nu a avut niciodată copii

Mama Măriucăi a murit, iar Andreea Raicu i-a fost alături așa cum a putut. După ceva timp, Măriuca s-a mutat într-un oraș mai apropiat de Capitală și au putut relua legătura. Exact ca pe vremuri.

Ultima oară când s-au revăzut a fost în urmă cu două săptămâni, atunci când fosta vedetă de televiziune a declarat că „a fost dureros pentru amândouă să ne despărțim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou. Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă.

Săptămâna trecută a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme”, a mai spus Andreea Raicu.