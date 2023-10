Andreea Marin, moment rușinos la doctor: „Mi-a venit să intru în pământ”

Andreea Marin a trăit un moment rușinos în cabinetul unui medic. Mai exact, vedeta TV a povestit că a avut parte de o experiență mai puțin plăcut în cadrul unui consult. Pentru că se confrunta cu probleme de respirație, a crezut că are probleme cu inima. Dar consultația la medicul cardiolog a venit cu o dezvăluire neașteptată și incomodă

Recent, Andreea Marin a făcut o vizită la cabinetul medicului. Doctorul care a consultat-o i-a spus vedetei că o știe. Mai exact, i-a mărturisit că a venit în emisiunea sa. De asemenea, i-a spus că s-a schimbat mult de atunci. Cu 20 de kilograme în plus.

„Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul: Eu vă știu pe dvs de vreo 20 de ani, de la Surprize, Surprize. Am venit la dvs în emisiune, poate nu vă mai amintiți. M-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră. Dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus. Mi-a venit să intru în pământ. Într-adevăr, sunt înaltă, am 1.76, și asta trișează cumva, nu se vede la fel de mult. Dacă știi și cum să te îmbraci, mai merge”.