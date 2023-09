Andreea Marin se vede ca în liceu. Cât și cum a slăbit „Zâna”

Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite prezențe din showbizul românesc, a slăbit simţitor. Vedeta arată într-o formă de zile mari, după ce a slăbit 13 kilograme.

Chiar și la 49 de ani, Andreea Marin se menține în formă. Felul cum reuşeşte să îşi păstreze silueta îi aduce prezentatoare foarte multă admiraţie din partea fanilor.

Acest lucru nu vine de la sine, pentru că „Zâna Surprizelor” ține zilnic o dietă destul de riguroasă. Aceasta o ajută să țină în frâu kilogramele. Chiar dacă arată foarte bine, vedeta are un țel. Să ajungă la silueta din liceu.

„Într-adevăr, chiar simt că am întinerit. Pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment. Îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine. Cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru”, a declarat Andreea Marin, potrivit kfetele.ro.

Pe lângă faptul că arată formidabil, vedeta se și simte foarte bine. Dieta și sportul au devenit o parte importantă din viața Andreei Marin, care nu se mai vede trăind altfel.

Cum a reuşit să slăbească Andreea Marin

„Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist. O s-o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile. Aşa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica.Și am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta. Oameni care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului”, a mai spus vedeta.