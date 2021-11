Andreea Marin a recunoscut! De ce nu se căsătorește? “Nu trăim după normele impuse de alții“

Andreea Marin iubește din nou! Vedeta are o relație de mai mulți ani cu Adrian Brâncoveanu, dar aceștia nu au făcut încă pasul următor.

Fosta prezentatoare a povestit cum face față pandemiei, dar și cum mai este viață ei sentimentală.

Proiecte peste proiecte

“Sincer, o perioadă plină, și mai efervescentă decât înainte de pandemie, pentru că am adăugat un volum de muncă foarte mare dedicat Campaniei Prețuiește viața, în care am ajuns cu caravana donaţiilor în peste 60 de spitale din toate județele ţării. A fost un efort considerabil pe un tărâm nou, adăugat efortului suplimentar de a adapta activitatea dinainte de pandemie la noua realitate. Nu a fost ușor și încă nu este, dar… nu exista nu se poate! Am pus pe picioare la TV și emisiunea care poartă acest nume, este motto-ul meu moștenit de la tatăl meu și am găsit o mulțime de oameni valoroși care se ghidează după acelaşi principiu în viața, pe care i-am intervievat.

Fac o mulțime de lucruri, dar proiectul meu de suflet acum este Creative Hub Voice&Visibility, pe care l-am pus pe picioare în ultimii doi ani, și unde acum facem creație, se nasc acolo campanii de comunicare pentru companii și cauze diverse, facem evenimente inedite, e ceva cu totul nou“, a mărturisit aceasta pentru Impact.ro

Nu bat clopotele de nuntă

Andreea Marin a mărturisit că încă nu se gândește la căsătorie, chiar dacă are o relație de poveste cu iubitul ei.

“Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu trăim după normele impuse de alții. Fiecare știe cum este mai bine pentru el. Nu a venit acel moment în care se întâmple altfel.“, a declarat Andreea Marin.

Bruneta a fost întrebată și despre fostul soț, Ștefan Bănică, dar nu a dorit să ofere prea multe detalii.

“Sunt întrebări pe care i le puteți adresa direct, eu nu vorbesc decât în numele meu. Ce avem în comun este grija pentru fiica noastră, atât. Mulţumesc!“, a spus vedeta.

Nu mai vrea scandal

Vedeta este un personaj valoros pentru televiziunea românească. Andreea Marin a ținut să precizeze că urmează să o revedem pe micile ecrane, dar nu în emisiunile în care se prezintă ceartă și scandal.

“Nu am ce căuta decât într-un format serios. Bârfele la TV, scandalurile nu mi se potrivesc.“, a declarat Andreea Marin.