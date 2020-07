Fosta vedetă TV și-ar fi dorit să meargă în Italia, însă a fost nevoită să-și schimbe planurile din cauza crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Așa că, împreună cu iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, „Zâna” a ales Croația, o țară cu „peisaje ireale cu cascade, lacuri cu apă limpede și cu urcuș în inima muntelui săpat în timp”, după cum o descrie chiar ea. După ce s-a întors din Croația, Andreea Marin a trecut la Cratiță, după cum se lauda chiar ea pe pagina de socializre. „Zâna” a folosit legume din grădina sa.

„Bună dimineața, prețuiește viața! Cu câteva zile am început ziua cu o echipa a știrilor kanaldromania gătind ceva rapid și gustos cu roadele grădinii noastre. Astăzi, colegii din aceeași televiziune, dar de la @teoshow.kanaldromania, vor fi alături de mine întreaga zi, pentru a urmări efervescenta unei zile nebune din viata mea, așa cum sunt mai toate, recunosc. M-am născut… tânăra și neliniștita, nu prea știu ce înseamnă a sta locului! Și nu e rău: energia de luni da startul bun întregii săptămâni! Avem multe de făcut, pe locuri, fiți gata, start! Sa avem sănătate, buna dispoziție și spor în toate! Pe curând!”, a scris „Zâna”.

Despre relația cu actualul iubit, Andreea Marin spune că a vrut să plece doar cu el în vacanță, pentru că așa au simțit amândoi: „Am plecat că am vrut să fim doar noi și într-un loc apropiat de cel care este pe sufletul nostru. Sunt aproape patru ani de când suntem împreună. Așa am făcut, așa am simțit. Este un om special.

Ne dorim să plecăm și cu Violeta, iar acum căutăm să vedem unde am putea merge, ca ea să fie în siguranță. Pentru că asta își dorește fiecare părinte și să se și bucure de vacanță. E joacă atunci când suntem noi trei în vacanță. Ei doi complotează împotriva mea, că nu prea mă pricep la jocuri. Cineva trebuie să fie și disciplinat ”.

Andreea Marin, trei mariaje eșuate

Andreea Marin s-a căsătorit prima dată cu Cristian Gheorghiţă în 1995, pe când avea 21 de ani. Mariajul lor a durat doar 3 ani, după care au divorţat. Apoi, în 2006, s-a căsătorit cu Ştefan Bănică Jr. au făcut nunta în 2006. Mariajul lor s-a destrămat după șapte ani, din cauza infidelităţii artistului, care a fost surprins alături de Lavinia Pîrva, actuala lui soţie.

La scurt timp de la divorţul de Ştefan Bănică Jr., în 2013, l-a cunoscut pe medicul turc Tuncay Öztürk. S-au căsătorit în 2014, dar au divorţat după 11 luni.

„Un divorţ nu trebuie să te dărâme! Şi atâta vreme cât un divorţ nu se termină cu efecte negative asupra copiilor, până la urmă nu e ceva atât de important cum este sănătate. Nu am vreo reţinere în a rezolva prin divorţ o situaţie dacă eu consider că este sub demnitatea mea să continui o căsnicie”, spunea Andreea Marin la acea vreme.