Andreea Esca, bătută şi izgonită de acasă. Vedeta TV a rupt tăcerea

Din colo de imaginea pe care o prezintă pe social media şi nu numai, Andreea Esca nu poate trece peste traumele din copilărie. Celebra prezentatoare a știrilor Pro TV a recunoscut că a fost bătută și izgonită de acasă.

Andreea Esca, în vârstă de 49 de ani, se poate considera o persoană împlinită din toate punctele de vedere. Aceasta are o carieră impresionantă, fiind de 25 de ani emblema postului Pro TV. În plus, are și o familie frumoasă, fiind căsătorită de foarte mulți ani cu Alexander Eram. Cei doi au împreună doi copii, pe Alexia și Aris Melkior.

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a făcut facultatea în străinătate, aceasta urmând cursurile unei universități din Londra. Iar Aris a plecat la o facultate de business la Barcelona.

Andreea Esca nu a dus o viață numai roz. A fost bătută de tatăl său în copilărie

În familia sa existau anumite probleme, anumite lipsuri, iar din cauza frustărilor şi a nervilor, tatăl său a ridicat mâna la ea şi mama sa. Mai multe decât atât, Andreea Esca a mărturisit că a fost dată și afară din propria casă. Vedeta a povestit totul într-un interviu acordat acum ceva timp. Aceasta a vorbit despre severitatea tatălui său.

„Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine.

De maică-mea sunt mult mai apropiată, pentru că era mult mai prietenoasă şi mai caldă… Ştii cum sunt mamele, îţi fac toate poftele. Mama m-a tras de urechi o singură dată în viaţa mea, prin liceu, când s-a enervat maximum maximorum”, a relatat Andreea Esca, citată de voxbiz.ro.

Andreea Esca și-a amintit de un episod petrecut chiar în ziua de Crăciun. Vedeta a povestit o năzbâtie pe care a făcut-o, iar părinii săi au fost atât de supărați încât au dat-o afară din casă.

„Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa acestei blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă.

M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a declarat Andreea Esca, potrivit impact.ro.