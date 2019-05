Andreea Esca, în același avion cu Papa Francisc. Vedeta a fost copleșită de emoții

Prezentatoarea știrilor de la ProTV, Andreea Esca, va veni în țară cu același avion care îl va lăsa pe Papa Francisc pe aeroportul din Otopeni, în jurul orei 11:30. Vedeta a mărturisit emoțiile prin care a trecut, având o ocazie specială de a fi în prezența Suveranului Pontif.





„Atmosfera este una tensionată, oarecum. Toată lumea are emoții foarte mari, pentru că nu este un lucru ușor să te întâlnești cu Papa. De obicei, el călătorește în avion cu 60-70 de jurnaliști, unii sunt temporari și aparțin țării pe care o vizitează. Ne-au verificat foarte bine, ne-au întrebat tot ce avem în bagaj până la seria și tipul calculatorului. Am venit la aeroport cu câteva ore înainte de decolare. Zborul cu care vom pleca este sub sigla AZ4000. Când pleci din Roma pleci cu Alitalia, iar întoarcerea se face cu o compania națională a țării care urmează să fie vizitată. Jurnaliștii nu au un loc anume, toată lumea se va înghesui să prindă un loc cât mai bun, deși Papa va trece pe coridor și va da mâna cu fiecare în parte. În partea din mijloc se află jandarmi, în partea din față se va afla Suveranul Pontif și cei mai apropiați prelați ai săi”, a povestit Andreea Esca, conform știrileprotv.ro.

Îndrăgita prezentatoare a mai vorbit și despre rigorile impuse de o astfel de onoare și de măsurile de securitate de care trebuie să țină cont jurnaliștii.

„Invitația pe care am primit-o este ceva măgulitor pentru noi, emoția e foarte mare. Suntem coordonați de Matteo Bruni, din partea centrului de presă al Suveranului Pontif. E ca și cum am plecat în tabără cu un profesor foarte sever. Se ocupă foarte serios de toate măsurile de securitate, având în vedere importanța acestui eveniment”, a mai spus ea despre experiența traită, în apropierea Sanctității Sale.

