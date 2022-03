Andreea Esca a plecat din ţară! Imaginile cu vedeta PRO TV i-au lăsat mască pe toţi: Cu cine a petrecut vedeta (FOTO)

Momente de sărbătoare pentru Andreea Esca. Vedeta televiziunii românești a publicat prima fotografie de la cheful dat la Paris, cu ocazia zilei de naștere a soțului său, Alexandre Eram, care a împlinit vârsta de 52 de ani. Prezentatoarea de știri ar fi sărbătorit în aceeași zi și o altă aniversare, potrivit informațiilor vehiculate în presă.

Andreea Esca, chef la Paris alături de socri

Vedeta româncă s-a deplasat, în weekend, în Franța, unde a organizat, cu ocazia zilei de naștere a soțului său, un chef la Paris. Potrivit click.ro, petrecerea a avut loc duminică, alături de socri, cumnat și nepoți, fiindcă, în aceeași zi, unul dintre copii își celebra, de asemenea, aniversarea.

A fost un moment propice pentru întrunirea familiei Andreei Esca, care, recent, a trecut prin clipe de mare încercare. Alexandre Eram s-a infectat, în urmă cu circa doi ani de zile, cu coronavirus, iar starea sa de sănătate a fost foarte gravă, presa scriind că se afla la doar un pas de moarte.

În prezent, însă, Alexandre Eram pare că se bucură pe deplin alături de Andreea Esca, care a povestit și cum l-a cucerit pe afaceristul francez.

Cum l-a cunoscut vedeta TV pe Alexandre Eram

„Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni şi mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut aşa de frumos şi am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soţie a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentaţia noastră la Pro Tv pe vremea aceea, mi-a zis: ştiu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ţi-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat şi am început să vorbim”, povestea Andreea Esca în anul 2017.

Și continuă: „Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoştea pe omul care avea această fabrică… I-am zis Laviniei ca data viitoare când se duce la fabrică, să îmi spună şi mie, că trebuie să merg neapărat. M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanţă şi am înţeles că era într-o relaţie. Am văzut că nu reacţionează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă şi zic: taci că îl sun acum şi îi spun că îmi trebuie uşă, că aveau şi uşi la fabrica aceea”.

Dar lucrurile nu au ieșit așa cum a vrut ea, iar Alexandre Eram a trimis pe cineva să rezolve solicitarea Andreei. „N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis «Bună» și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață.”

„Din ziua aceea am rămas împreună”

Dar totuși, soarta avea să îi aducă într-un final împreună. „Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Maris, cu prietenul meu care mă adusese la Soti. Cum stăteam noi la masă, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez! (râde). L-am văzut și i-am zis că mi-a rămas dator, că nu a venit la jurnal. O să vin, a zis el. I-am spus eu când să vină și am plecat. Dar în ziua aia nu a venit! Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care își smulgea părul din cap și în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. Era chiar foarte haios scris. Și a doua zi a venit după jurnal și m-a așteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant și, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a relatat știrista.