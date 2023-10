Andreea Berecleanu, surprinsă de prețurile din Islanda. Prețul taxiului a usturat-o la buzunare

Andreea Berecleanu a vorbit despre experiența lor din Islanda, dar mai ales despre prețurile din țara nordică. Cunoscuta știristă de la Prima TV este foarte realistă când vine vorba de prețuri. A lăsat să se înţeleagă că nu este genul de femeie cheltuitoare.

Știrista a comparat Islanda cu Paris, iar diferența de trai este foarte mare. Mai exact, Islanda este o ţară cu prețuri mari, dar şi veniturile pe măsură.

Andreea Berecleanu a dat pe taxi 150 de euro

Prezentatoare de știri şi soţul ei, medicul Constantin Stan, sunt atenți cu banii. Andreea a spus că sunt persoane cu picioarele pe pământ, foarte realiști în privința costurilor.

„Da, este scumpă. Spre exemplu, între taxiul din Capitală pe o distanță similară, să zicem, de la aeroportul Charles de Gaulle până în centrul Parisului, este o diferență de 150 de euro în Islanda versus 50 de euro la Paris. Cam toate, inclusiv excursiile, inclusiv restaurantele, mâncarea, sunt extrem de scumpe.

În țările nordice au un nivel de trai foarte ridicat și, bineînțeles, și alte costuri. Nu am stat mult. Am stat o săptămână. Am avut în total două săptămâni de concediu. Șase zile am stat în Islanda, apoi la Paris și în împrejurimile Parisului”, a spus Andreea Berecleanu.

Sursa foto: Instagram

Andreea Berecleanu merge în Franţa aproape lunar

Andreea Berecleanu a avut parte de mai multe experiențe în Islanda. Mai trebuie spus că deşi era în luna iulie a purtat geacă şi bocanci.

„Vara a fost frumoasă. A fost specială pentru că am fost într-o destinație foarte interesantă și nouă, în care nu mai fusesem. Am fost în Islanda și am descoperit o altfel de lume, cu oameni primitori. Deși natura este aridă, este spectaculoasă în același timp. Apoi, bineînțeles că a fost Franța cu toate surprizele ei. Este un loc pe care îl iubesc și la care revin de fiecare dată, aproape lunar”.

Sursa foto: Facebook

În Islanda a avut parte de frig, vânt și ploaie și a purtat numai haine groase, geci și bocanci. Cu toate acestea a petrecut ore bune pe un catamaran în mijlocul Oceanului Atlantic unde a asistat la un spectacol impresionant.

Vedeta a observat câteva ore bune balenele, delfinii, pufinii și câteva soiuri de păsări. Filmările și imaginile au fost publicate pe social media, Andreea Berecleanu precizând că a vizitat și o piață de vechituri, Muzeul Falusului și Harpa.