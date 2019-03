Andreea Bălan, din nou în fața bisturiului. A fost nevoie urgentă de intervenția medicilor. Ce a pățit artista

Cântăreața Andreea Bălan se confruntă cu noi probleme de sănătate. Medicii au intervenit de urgență, iar artista a suferit o nouă operație. Cauza este legată de apariția unor hematoame sub operația pe care a suferit-o când a născut.





După ce a trecut pe lângă moarte ca prin urechile acului, Andreea Bălan s-a aflat în fața bisturiului din nou. Potrivit ultimelor informații, Andreea Bălan a fost din nou operată. Medicii au declarat că s-au format niște hematoame sub operația pe care a suferit-o atunci când a născut. Doctorii au intervenit de urgență, informează DCNews.

Aceasta a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană, dar medicii au reușit să o salveze. Cu toate că ajunsese acasă, artista declarase că a intrat în depresie postnatală, accentuată și de problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

„Mi s-a întâmplat la prima sarcină, o perioadă scurtă, pentru că mi-am reluat activitatea. Depresia asta se instalează și dacă stai acasă și nu ai nicio activitate. În momentul în care există un soț care te ajută nu cazi chiar atât de mult. Am fost tristă după ce am născut-o pe Ella, dar nu atât de mult dacă aș fi stat complet acasă. Acum, la fel, dacă am ajutor... E mama, avem și o bonă excepțională și este și George care mă ajută, dar tristețea există, pentru ca s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Andreea Bălan.

Simona Halep are un nou antrenor! Ii da o multime de BANI! Ce SALARIU are cel care o pregateste acum

Pagina 1 din 1