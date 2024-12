Monden Andreea Bălan, decizie neașteptată: Nu sunt genul care cedează







Andreea Bălan a luat o decizie neașteptată în ceea ce-l privește pe George Burcea. Deși spune că „nu sunt genul care cedează”, totuși a făcut-o spre surprinderea celor apropiați.

Andreea Bălan a îngropat securea războiului cu fostul soț

Andreea Bălan și George Burcea au divorțat cu scandal, iar artista a recunoscut că orgoliul a avut un impact semnificativ și a simțit o ușurare de energia negativă atunci când au ajuns la un acord și au pus capăt conflictelor din instanță.

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe data 15 septembrie 2019, dar la începutul anului 2020 au decis să se despartă. Cei doi au împreună două fetițe, Ella și Clara.

După anuțul divorțului relația lor s-a deteriorat, iar acuzațiile reciproce nu au întârziat să apară. După ani de confruntări legale, artista a decis să pună capăt scandalurilor și proceselor din instanță.

Sursa foto: Facebook

Artista recunoaște a fost o luptă alimentată de ego

Andreea Bălan a mărturisit că a decis să renunț la procese pentru „a elibera energia negativă”. De obicei, spune ea, „nu sunt genul care cedează, dar poate că era o luptă alimentată de ego, o modalitate de a-mi demonstra mie însămi ceva. Consideram că ceea ce s-a întâmplat nu era corect, dar în viață, uneori, trebuie să faci concesii, chiar dacă știi că ai dreptate”.

Cântăreața nu ascunde faptul că a luat această decizie după ce a analizat la rece toată situația dintre ei: „A trebuit să rup acel cordon energetic, iar asta i-a adus și lui un beneficiu, s-a liniștit, iar acum domnește liniștea și pacea”.

Sursa foto: Facebook

Andreea Bălan: Totul este foarte bine

Artista a mai spus că acum „Totul este foarte bine. Înainte de a avea o discuție față în față pentru a ne împăca, am avut nevoie să am niște discuții interioare. Cred că el a simțit acest lucru, pentru că ulterior a venit și am avut o conversație foarte prietenoasă”.

Așadar, cei doi au decis să se împace de dragul fetițelor. După ce au avut schimburi de replici dure, Andreea Bălan și George Burcea au ajuns la o înțelegere, iar artista a hotărât să încheie toate litigiile cu fostul ei soț. a declarat Andreea Bălan în podcastul „Te ascult” realizat de Ilinca Vandici.