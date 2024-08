Monden Tatăl Andreei Bălan tot nu l-a cunoscut pe Victor Cornea. Ar fi vrut, dar degebea







București. Andreea Bălan este mai fericită ca niciodată lângă Victor Cornea. Cântăreața i-a cunoscut părinții iubitului său din primele luni, dar el pe părinții ei nu. Săndel Bălan, tatăl artistei, a spus că discută des cu fiica lui, dar că aceasta nu îi prea spune de planurile sale cu jucătorul de tenis.

Nu l-a cunoscut pe Victor Cornea

„Nu l-am cunoscut nici acum pe Victor. Cu Andreea vorbesc mereu, dar nu despre el sau despre nunta lor”, a mărturisit Săndel Bălan.

Tatăl artistei a mai spus că Andreea a încheiat războiul cu fostul său soț, George Burcea, și că acesta se ocupă de cele două fetițe. El a declarat că este fericit că își vede fiica liniștită.

Andreea Bălan a încheiat războiul cu George Burcea

„Andreea acum e liniștită, pozitivă. Important ca nepoțelele să fie bine, indiferent de ce fac părinții, să se simtă iubite de ambii. Și să se poată baza mereu pe amândoi. Și el joacă în filme. Niciunul dintre ei nu stă nicio clipă. Nepoțelele stau și cu George”, a adăugat acesta.

El a mai spus că fiica lui era să moară când a născut-o pe Clara și că are mare noroc că încă este în viața. Săndel Bălan a declarat că acesta a fost socul vieții Andreei.„Andreea a avut atunci când a născut șocul vieții. Multe femei au murit în asemenea situații. Dar Doamne, Doamne a fost lângă ea. Mai are multe de făcut”, a spus el pentru Cancan.

Regretă că fiica ei nu îi prezintă iubitul

În urmă cu câteva săptămâni, tatăl artistei a spus că certurile dintre ea și fostul soț nu aveau niciun sens. La momentul respectiv, el a declarat că regretă că nu l-a cunoscut pe Victor Cornea și se pare că lucrurile nu s-au schimbat nici acum.

„Nu l-am cunoscut încă. Am înțeles că a fost în Portugalia… Andreea merge mereu cu el, când poate. Dar mai întâi onorează invitațiile de la concerte și filmările de la «Te cunosc...». Are și multe reclame, dar își face timp. Are proiecte mari, ce o definesc ca artistă. (...) În fiecare etapă a vieții apar alte probleme. Și atunci nu vei mai avea starea necesară să fii ageră. Dacă nu-ți păstrezi energia necesară, odată cu vârsta, și randamentul începe să dispară”, a mai spus Săndel Bălan.