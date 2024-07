Monden Câți bani câștigă din muzică la un spectacol Săndel Bălan







Săndel Bălan are o carieră muzicală de succes. Nu este la fel de faimos ca sora, dar împreună cu soția este solicitat la evenimente. Tariful pentru care Aurora și Săndel pot să vă întrețină nunta, ar fi de peste 2000 de euro pentru 45 de minute, potrivit informațiilor din spațiul public.

Asta în timp ce Andra cere peste 10.000 de euro pentru un eveniment. Cert este că soții Mihai sunt foarte apreciați și cântă împreună de peste 20 de ani. ”Săndel este un instrumentist excepțional. Toate melodiile pe care noi le cântăm și nu numai, au fost scrise, orchestrate de el”, a declarat soția lui. De altfel, cei doi au avut și perioade mai tulburi în căsnicie.

Săndel Bălan despărțit de soție doi ani

„Ținând cont că noi suntem ca și zodii Lei, vă dați seama. Când se ceartă doi Lei ies 10.000 de lei și mai urâți din noi. Însă, în 10 minute trece totul, cred că ăsta e liantul care ne-a ținut așa. Vă dați seama că suntem de 28 de ani împreună, ăsta e motivul, că am știut să trecem peste. Ok, nu au fost motive uriașe și nu au fost motive de supărare încât să ne despărțim definitiv.

Cu toate că relația noastră, cu adevărat, a început, atunci când am hotărât să ne căsătorim. Înainte, noi am fost despărțiți doi ani, după 13 ani de relație, am luat o pauză de doi ani”, a mai povestit Aurora Mihai. De altfel, ea a explicat că după reîntâlnire cei doi au decis să își pună pirostriile. „Când ne-am întâlnit, ne-am dat seama într-o lună sau două că trebuie să fim.

Cuplul rezistă de 28 de ani

Nu are rost să întindem sfoara. Tentative de a fi curtată de alte persoane au fost în acești doi ani, însă totdeauna am avut făcut comparație, că nu e la fel. Când ne-am întâlnit, din întâmplare.

Ne-am văzut întâmplător, el trecea cu mașina și eu eram pe jos, mergeam la cumpărături. Am zis că oare o fi el, el s-a întrebat la fel, apoi a întors mașina și a venit. S-a dat jos, am început să povestit vreo 5-10 minute, apoi o cafea și încă una, după a fost nunta”, a mai spus aceasta.