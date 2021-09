Andreea Antonescu, terorizată de un bărbat care a intrat peste ea în casă. Agresorul s-a ales doar cu avertisment

Andreea Antonescu, fostă componentă a trupei Andre, a vorbit despre un episod traumatizant, pe care l-a trăit în perioada de glorie, atunci când cânta alături de Andreea Bălan. Cântăreața a avut mari mari probleme cu un fan care a făcut o obsesie pentru ea și care a hărțuit-o în mai multe rânduri.

Andreea Antonescu a fost terorizată de un bărbat care a intrat peste ea în casă

„Am avut probleme cu un nebun care a venit, mi-a dat foc la ușa de la intrare, mi-a dat foc la garaj, mi-a dat foc la mașină, îl amenința pe fratele meu, ne suna în fiecare seară la interfon. Ne amenința în ultimul hal”, a declarat Andreea Antonescu pentru libertateapentrufemei.ro.

Ca și cum toate astea nu ar fi fost suficiente, Andreea Antonescu s-a trezit în casă, cu agresorul respectiv. Deși a apelat la poliție, ea nu a putut primi ajutor, din cauza legislației. Iar bărbatul respectiv a rămas în libertate, fără ordin de restricție și s-a ales doar cu un avertisment.

„M-am dus la poliție, m-am dus la știri, m-am dus peste tot, dar legile nu erau favorabile”

A intrat într-o dimineață peste mine în casă, cu un cuțit. Norocul meu a fost că era și fostul meu iubit în casă. M-am dus la poliție, m-am dus la știri, m-am dus peste tot, dar legile nu erau favorabile. Pe atunci se dădea o amendă, pe care nebunu’ mi-o punea tot mie în poștă, să i-o plătesc. Într-un final, am scăpat de el”, a mai spus Andreea Antonescu pentru sursa citată.

Altfel, recent, Andreea Antonescu a avut probleme de sănătate, după ce a participat la emisiunea „Survivor”. „Pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că nu am mai avut simptome de genul acesta. Lucrurile s-au agravat după participarea mea la Survivor, însă nu mi-aş fi pus sănătatea în pericol dacă ştiam mai devreme de aceste probleme. Este a doua oară în viaţa mea când am probleme de sănătate, la vârsta de 2 ani am fost internată şase luni în spital cu ambii rinichi”, spunea Andreea Antonescu.