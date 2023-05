Andreea Antonescu surprinde la câteva luni după ce a născut. Nici Andreea Bălan nu se aștepta la așa ceva

Andreea Antonescu, în vârstă de 40 de ani, este mama a două fetițe. Din mariajul cu Traian Spak, jumătatea șatenă a trupei Andre o are pe Sienna, în vârstă de 11 ani, iar de curând, artista a adus-o pe lume și pe Venice Victoria. Cu toate astea, relația ei cu tatăl copilului, Victor Vrînceanu, nu a funcționat din cauza nepotrivirii de caracter.

Andreea Antonescu a declarat că încearcă să le ofere tot ce este mai bun fetițelor ei și că se bucură de tot ce îi oferă viața. Cântăreața nu exclude un al treilea copil.

„Eu, de când o am pe Sienna, am știut ce am de făcut…depun armele. Sunt ființele pe care le iubesc enorm în această viață, sunt ochii mei, sunt totul pentru mine. Și atunci nu pot decât să depun armele, bineînțeles rămân cerebrală, dându-le cele mai bune sfaturi de femeie, mamă.

A fost o experiență minunată cea cu Bebelina, mi s-a demonstrat că este realmente o minune de la Dumnezeu. Prin ce a trecut minunata mea în America Express este clar că atunci când lucrurile trebuie să fie în viața ta, ele sunt. Indiferent de orice, de limite, de raționament”, a declarat Andreea Antonescu în interviul Ego.ro.

Andreea Antonescu, despre despărțirea de Vrînceanu

Andreea Antonescu a mai spus că încearcă să nu își dezamăgească fetițele și că acesta este și motivul pentru care a ales să-i spună Siennei față în față că s-a despărțit de Victor Vrînceanu. Artista a considerat că fiica cea mare merita să știe acest lucru.

„Sienna a plecat din România după ce am născut, dar nu până în momentul în care noi doi ne-am separat. Am considerat că, decât să o anunț prin FaceTime sau telefon, mai bine ne vedem față în față și discutăm acest subiect. Când eram mică, mi s-a spus la un moment dat: „Andreea, ai grijă! Cele mai grele două meserii sunt de părinte și terapeut!”. Am realizat că așa este. Este greu să fii părinte. Dar, pe de altă parte, cele mai mari satisfacții ale vieții de aici ți le iei. Dar trebuie să stai să gestionezi, te ocupi de un suflețel inocent, care te vede ca pe Dumnezeu, care te vede un gigant, un puternic. Atunci, este greu să nu dezamăgești un suflet curat și sincer, care te iubește necondiționat”, a dezvăluit Andreea Antonescu.

Dacă are un plan un al treilea copil, Andreea Antonescu o întrece pe fosta sa colegă, Andreea Bălan, care are și ea două fetțe. De altfel, chiar dacă cele două spun că, acum, sunt prietene, între ele a fost mereu o concurență, vizibilă cu ochiul liber.