Andreea Antonescu a vorbit public despre relația pe care a avut-o cu tatăl ei în perioada adolescenței, atunci când ea și Andreea Bălan cântau în formația ” Andre ” și umpleau stadioane , mii de tineri venind să asculte melodiile compuse de tatăl cântăreței . Andrea Antonescu nu a dorit să confirme zvonurile care au circulat privitoare la faptul că tatăl ei o bătea înainte de concert, aceasta spunând că și-a iubit enorm tatăl care a murit în urmă cu 18 ani , chiar în timp ce ea dădea Bacalaureatul.

„Tatăl meu a murit în urmă cu 18 ani și nu mi s-ar părea corect, frumos din partea mea să aduc niște acuze. Așa a fost generația noastră, așa au fost părinții noștri. Știu clar că tatăl meu și-a dorit mult să mă transforme într-un om integru, am crescut cu zicala în viața e cel mai greu să fii om, încearcă să ajungi acolo. N-am putut niciodată să dezbat acest subiect. Eu am avut o relație foarte frumoasă cu tată, eram dependentă de el. Acum că nu mai este lângă mine știu că n-am apucat să îi spun cât de important este pentru mine. Tată a murit când eu dădeam BAC-ul. Îmi spunea că își dorește să ajung la 30 de ani și să îi mulțumesc pentru omul care am devenit, chiar dacă atunci eram poate supărată pe el pentru anumite gesturi.”, a declarat Andreea Antonescu, la Agenția Vip.

Andreea Antonescu a vorbit și de relația pe care o are cu soțul ei de care s-a separat, vedeta spunând că s-a luptat să își salveze căsnicia.Vedeta spune că relația pe care a avut-o timp de mai bine de zece ani cu tatăl copilului ei ar fi mers dacă nu ar fi existat distanța dintre ei și mai ales aspirațiile profesionale diferite, el dorind să rămână în America în timp ce ea a ales să își facă o carieră în România

Te-ar putea interesa și: