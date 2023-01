Anda Adam și soțul ei, nerăbdători să devină părinți. Vedeta își dorește gemeni

„De Valentine’s Day nu m-am gândit. E și ziua lui pe 14 februarie chiar atunci. În fiecare an am o problemă cu acest lucru. El are nevoie foarte tare de dragoste și nu știu altceva ce să-i fac cadou. Dragoste îi dau în fiecare zi. Acum o să încerc să i-o împachetez și să i-o dau. Încerc în fiecare zi”, a declarat Anda, la lansarea filmului Ramon, unde cei doi au venit împreună. „Eu vreau un bețisor cu două linii, un test de sarcină pozitiv!”, a spus acesta.

Anda Adam: „ Ne dorim o familie numeroasă”

Ambii mai au câte un copil din relațiile anterioare, câte o fetiță, mai exact. Iar acum, solista își dorește și ea o pereche de gemeni, cu ochii albaștrii ca ai tatălui lor. „Noi vrem gemeni, și dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptam. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede. Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a mai declarat Anda Adam. Cei doi au spus deja „Da!”, la Starea Civilă, pe 23 decembrie, chiar înainte de Crăciun. Afaceristul a cerut-o pe solistă de soție în toamnă, în 2021, în Capadoccia, în balon. „Cununia noastră civilă nu a fost deloc ținută la secret. Ne-am decis foarte repede și am zis să facem acest lucru acum, pentru că nu voiam să aibă loc semnarea actelor, în același timp, cu nunta în sine. Efectiv nu a fost nimic pe ascuns. Ne-am dus noi, familia și copiii la Starea Civilă”, a explicat solista Click.