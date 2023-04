Momente de rușine absolută pentru Poliție. Mai mulți polițiștii s-au bătut sălbatic în Bihor, la un chef cu politicieni

Bătaia a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Cărpinet, unde şeful de Post din Pietroasa, Raul Rotar, şi-a serbat ziua de naștere cu mult fast, la sala de evenimente Cipriano.

Scandalul a început în jurul orei trei, pe terasa sălii de evenimente, şi ar fi fost declanşat de un schimb de replici între Viorel Iga, ajutorul şefului de Post din Lazuri de Beiuş, şi Călin Peti, un poliţist de la Postul Rieni.

A fost chef cu 150 de invitaţi: poliţişti, primari, viceprimari, consilieri locali şi oameni de afaceri

În prezent s-a demarat o anchetă de amploare la Bihor după ce mai mulţi poliţişti care au participat la o petrecere de zi de naștere s-au luat la bătaie chiar în timpul chefului. Situația ar fi degenerat în urma unor schimburi de replici. Mai multe persoane care au sărit să intervină au fost rănite.

Mai exact, incidentul a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, la o petrecere la care au participat peste 150 de invitați, printre care polițiști, oameni de afaceri și politicieni locali. Sărbătoritul serii a fost chiar şeful de Post din localitatea bihoreană Pietroasa.

Din câte se pare, scandalul ar fi început pe terasa localului şi ar fi fost declanşat de un schimb de replici între doi polițiști. În disputa dintre cei doi a intervenit un alt polițist care, în loc să aplaneze spiritele, le-a încins și mai tare. Lucuruile au degenerat, bătăuşii ajungând să-şi împartă pumni şi picioare. Mai multe persoane care au venit să-i despartă ar fi fost rănite.

Martor: S-au înjurat, apoi s-au luat la bătaie

„S-a întâmplat afară, în faţa sălii, s-au înjurat, apoi s-au luat la bătaie. Au fost rănite mai multe persoane, cât de grav, nu ştiu, însă din câte spune lumea i-ar fi despărţit în final şeful Poliţiei Ştei, Rafael Tonca”, a declarat unul dintre petrecăreţi.

Niciuna dintre victime nu a reclamat agresiunea, însă cazul a ajuns în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Bihor.

„Șeful Inspectoratului a dispus, de urgență, efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale în consecință”, a declarat comisarul-șef Alina Fărcuţa.

„Nu am fost de faţă, trebuia să ajung în Suceava a doua zi, am plecat pe la miezul nopţii. Din auzite, doar, am aflat că au fost şi victime colaterale, că s-au băgat unii să-i despartă. Mai multe nu ştiu”, a susținut primarul, potrivit ebihoreanul.ro.