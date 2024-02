Anca Țurcașiu va deveni bunică. Actrița este în extaz

Anca Țurcașiu, în vârstă de 53 de ani, va deveni bunică pentru prima dată. Nora actriței a anunțat că este însărcinată și a publicat câteva imagini cu burtica de gravidă. Fiul Ancăi Țurcașiu, Radu, în vârstă de 24 de ani, s-a căsătorit anul trecut cu Andreea.

Anca Țurcașiu visa să devină bunică

Recent, actrița a spus că își dorește enorm să fie bunică și să aibă o nepoțică cu păr ondulat. Ea a mai declarat că de înțelege foarte bine cu fiul ei, Radu, dar că evită să îi dea sfaturi și să se bage în viața lui.

„Da, am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună! Da, mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță!”, a spus actrița pentru Viva.

Anca Țurcașiu, emoții la nunta fiului său

Anul trecut, fiul actriței s-a căsătorit cu aleasa lui. Aceasta a declarat că a avut foarte mari emoții și că se bucură că băiatul ei și-a găsit marea dragoste.

„Iubiții vieții mele! Ziua cea mare a sosit. Azi, în fața lui Dumnezeu și-au mărturisit dragostea. Am avut emoții foarte mari. Dar, sunt atât de fericită! Iubirea, bunătatea, pacea să vă însoțească mereu!”, a afirmat Anca.

Cum se înțelege cu nora ei

Anca Țurcașiu a mai spus că se înțelege foarte bine cu nora ei Andreea și că o vede ca pe fiica ei. Aceasta a declarat că i-a promis că îi va oferi iubire și protecție permanentă.

„În niciun caz nu mi-am imaginat această postură într-un fel anume! De altfel, aleasa fiului meu mi-a spus pe numele mic încă din primul moment. Nu știu dacă e cel mai bun cuvânt. Am considerat-o pe Andreea ca fiind copilul meu.Nu se pune problema să mă amestec în povestea lor sau să observ ceva de la distanță. Dacă ei vor dori un sfat sau o părere, atunci, da, cu dragă inimă mă voi implica. Dar altfel, voi fi aici doar pentru a le oferi iubire și protecția mea permanentă”, a transmis actrița.