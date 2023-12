Daniela Crudu, din nou însărcinată. Fosta asistentă TV şi-a arătat burtica de gravidă. Foto

Daniela Crudu și iubitul ei sunt în culmea fericirii, deoarece fosta asistentă TV este din nou însărcinată. Potrivit surselor, aceasta va aduce pe lume un băiețel. O apropiată a Danielei Crudu a confirmat faptul că este gravidă în patru luni și copilul este de sex masculin.

„Da, Daniela este însărcinată și va avea un băiețel. E deja în luna a patra”.

Daniela Crudu are o fetiță pe nume Daiana Maria

Vedeta TV a ținut sarcina secretă luni bune, dar astăzi le-a făcut o surpriză tuturor urmăritorilor. Fosta asistentă TV s-a afișat cu burtica de gravidă. Vestea cea mare a fost confirmată chiar de apropiații vedetei, cărora ea le face reclamă pe internet. Este vorba de o firmă de îmbrăcăminte, care a publicat o fotografie cu Daniela Crudu şi un mesaj:

„Graviduța superbă Daniela Crudu poartă treningul nostru din catifea”, scrie în postarea făcută de firma de haine.

Daniela Crudu. Sursa foto: Instagram

Fosta prezentatoare a devenit pentru prima dată mamă la 34 de ani

Daniela Crudu a devenit mamă pentru prima dată în luna mai a acestui an. A adus pe lume o fetiță. Fosta asistentă de televiziune a născut înainte de termen. Aceasta a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat imediat după ce a născut.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță”, dezvăluia Daniela Crudu, în emisiunea lui Capatos.