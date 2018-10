Anca Țurcașiu, scandal monstru cu soțul! „A făcut o criză!” Vedeta a făcut declarații șocante

Ceartă uriașă între Anca Țurcașiu și soțul ei! Artista a făcut dezvăluiri în public, despre reacția bărbatului după ce artista a adus acasă o pisică. Mare iubitoare de animale, Anca nu a cedat presiunilor.





”De copil am fost extrem de atașată de animale. Am avut hamster, prepeliță, am avut și-o gâscă în cadă, pe vremea comunismului, nu am lăast-o pe mama să o taie. După ce m-am măritat, a apărut Șușu în viața noastră, pentru că Radu, copilul nostru, și-a dorit foarte mult un cățel. Apoi am adus acasă și o pisică. Soțul meu a făcut o criză. Nu a fost deloc prietenos cu ea. Dar ușor-ușor am integrat-o în familie”, a spus Anca Țurcașiu în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor” de la Antena Stars, ce va fi difuzată sâmbătă.

