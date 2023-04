Anca Țurcașiu în lacrimi la TV. Ce a impresionat-o pe vedetă

Prezentă la o emisiune TV unde trebuie să întruchipeze diferite vedete, Anca Țurcașiu a trebuit să intre în pielea lui Benone Sinulescu. Alături de colegul ei, Jean Gavril, cei doi au interpretat melodia „Prin pădure, pe cărare”. Doar că în momentul în care au ajuns la primele antrenamente, pe Anca au copleşit-o emoţiile şi nu şi-a putut stăpâni lacrimilie. „Mă emoționează foarte tare să fac asta, pentru că l-am îndrăgit mult și am avut o relație de prietenie foarte frumoasă, aşa că îmi este greu. E foarte greu când te desparți de niște oameni pe care i-ai iubit!”, a spus artista în fața camerelor de filmat. Și Jean Gavril s-a arătat impresionat de dificultatea piesei: „Cel mai greu din referința asta este să încerci să menții ritmul, care este unul foarte rapid“.

Artista a acceptat provocarea fără să pună prea multe întrebări

Anca Țurcașiu a acceptat propunerea de a participa la ultimul sezon al emisiunii de la Antena 1 fără să stea prea mult pe gânduri. „Am fost invitată la Te cunosc de undeva! neştiind ce partener o să am. Întâmplarea face că l-am cunoscut pe rebelul cu inimă rock chiar în ziua în care ne-am întâlnit cu echipa de producţie, cu doar câteva ore înainte. Am fost foarte surprinsă, desigur, în mod plăcut când ne-am reîntâlnit pentru acest proiect! Pot doar să vă spun că este un bărbat frumos, impunător şi respectuos. Este muncitor, dedicat şi implicat, la fel ca şi mine, parcă am făcut armata amândoi!”, a explicat la acel moment artista. „Sunt actriţă şi merg mult pe tot ce înseamnă detalii, studiez mult personajele, aşa că îl voi chinui şi pe partenerul meu să facă la fel!”, a mai spus Anca Țurcașiu.