Anca Serea și Adrian Sînă nu s-au menajat deloc. Ce îi deranjează, unul la celălalt: „Dacă intrăm în detalii…”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Dincolo de relația cu copiii, cei doi nu lasă focul iubirii să pălească, dar admit că nu este totul doar lapte și miere în casa lor. Prin urmare, își mai găsesc reciproc lucruri de reproșat, însă o fac cu grijă și responsabilitate.

Întrebați dacă au avut în plan să aibă o familie atât de numeroasă, cei doi au spus că nu au proiectat nimic, dar şi-au dosit să aibă copii mulţi: „Nu, ne-am proiectat-o, știam că ne dorim o familie numeroasă”, a explicat Anca Serea.

Cu privire la educație, prezentatoarea a spus: „Noi, în general, nu le impunem absolut nimic copiilor, din ceea ce înseamnă și presupune aparițiile publice, fotografiile sau social media. Sarah va face curând 16 ani și a fost pur și simplu dorința ei. Nu este foarte activă, e și o personalitate foarte discretă, îi place să stea retrasă și m-a surprins cu faptul că a acceptat invitația mea”, a declarat Anca Serea.

Adrian Sînă recunoaște că mai copilărește alături de copiii lui

Adrian Sînă nu arată că ar fi copleșit de numărul copiilor pe care-i are, din contră, artistul spune „Nu, eu încă mai copilăresc alături de copiii mei. Chiar facem foarte multe jocuri, știu toate jocurile de la vârsta de trei ani până la 21. Asta înseamnă că încă mai copilăresc”

Artistul a vorbit, totodată, şi despre cum va reacționa atunci când s-ar trezi cu un băiat că vine la fiica sa: „O să fie foarte simplu. Am mare încredere în fetele mele și consider că au fost crescute bine și că le-am arătat și le-am insuflat principii sănătoase. Chiar sunt super relaxat din punctul ăsta de vedere. Nu o să umblu după ele cu bota sau în spatele lor, sub nicio formă, sunt sigur că ele vor lua deciziile corecte”, a explicat Adraina.

Ce spune Anca Serea cu privire la faptul că într-o zi va veni o fată la fiul ei mai mare: „Nu mi se potrivește sub nicio formă, sunt foarte OK. David, care va face curând 22 de ani, chiar are o iubită, o fată foarte frumoasă, foarte drăguță, super gospodină, super credincioasă. Deci ne bucurăm foarte mult de faptul că se potrivesc și sunt doi tineri foarte cuminți”, a explicat prezentatoarea TV.

Ce o deranjează cel mai tare pe Anca Serea la soţul ei

Pentru că nu tot timpul este doar lapte și miere, cum e şi firesc, au fost întrebați despre lucrurile care-i deranjează cel mai mult, unul la celălalt.

Anca Serea: „Am trecut de mult de perioada asta. Astea sunt niște reproșuri stupide, nu ni le mai facem. Ce mă deranjează? Că nu își împinge scaunul la masă de fiecare dată, dar astea sunt niște nimicuri”

Adrian Sînă: „Dacă intrăm în detalii, spre exemplu, Anca nu-și găsește niciodată cheia de la mașină”. Iar Anca Serea recunoaşte spunând: „Absolut niciodată. Nici portofelul, nici banii, dar nu am nevoie de ei, că e soțul, așa că sunt OK”, au concluzionat în interviul fulger pentru cancan.ro.