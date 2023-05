Anca Serea face bani pe bandă rulantă. Vedeta câștigă peste 100.000 de euro pe an din rețelele sociale

Invitată la o emisiune televizată, Anca Serea a recunoscut că anual câștigă mai bine de 100.000 de euro din activitatea sa de influencer. ”Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că îmi ține cineva contabilitatea. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă. Câștig suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată”, a declarat Anca Serea.

”Nu știu dacă este mult sau puțin”

„Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, a mai spus soția lui Adi Sînă.

Pe de altă parte, vedeta recunoaște că nu știe dacă această sumă este mare sau mică pentru că nu s-a comparat cu altcineva din domeniu. ”Cred că, în domeniul ăsta, este o meserie nouă, care a luat amploare. Nu știu dacă să spun că eu câștig mult sau puțin. Câștig pe măsura activității unui om de 20 și ceva de ani. Sunt convinsă că sunt alți oameni care…Eu nu am niște tarife fixe, eu accept în general toate proiectele care mi se propun pentru că sunt super-recunoscătoare fie că sunt pe o sumă mai mică sau mai mare” a mai spus vedeta.

Anca Serea a explicat că nu face acest lucru pentru bani, însă planetele s-au aliniat astfel încât îi vin venituri frumușele și din aceste colaborări.