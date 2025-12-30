Anca Dragu: Inflația ar putea coborî la 4,3% în 2026. BNM anunță stabilizarea prețurilor

Republica Moldova. Inflația din Republica Moldova ar urma să revină în limitele țintite de Banca Națională a Moldovei în anul 2026, cu o rată medie anuală estimată la 4,3%. Prognoza a fost prezentată de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, care a precizat că procesul de dezinflație va continua treptat, iar efectele ar putea fi resimțite mai clar de populație în a doua jumătate a anului viitor.

Potrivit șefei băncii centrale, anul 2025 se încheie cu un nivel încă ridicat al inflației, estimat la 6,5%, însă perspectivele pentru anul următor indică o temperare constantă a creșterii prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

„Anul 2025 îl terminăm cu o inflație de 6,5%. În anul 2026 prognozăm să fim pe tot parcursul anului în intervalul nostru de țintire. Estimăm o rată medie a inflației, pentru tot anul, de 4,3%. Asta înseamnă că rata inflației va scădea destul de bine în 2026, mai ales în a doua parte a anului”, a declarat Anca Dragu.

Datele BNM arată că începutul anului 2025 a fost marcat de presiuni inflaționiste semnificative. În luna ianuarie, rata anuală a inflației a atins aproximativ 9,1%, pe fondul scumpirilor la energie, al ajustărilor tarifare și al impactului cumulativ al factorilor externi.

Guvernatoarea BNM a subliniat că traiectoria descendentă a inflației este rezultatul politicilor monetare prudente, dar și al unei stabilizări treptate a contextului economic regional.

Pe lângă evoluția inflației, Anca Dragu a evidențiat și progresele realizate de Banca Națională în 2025, atât în domeniul stabilității financiare, cât și al integrării europene.

„2025 a fost un an bun, cel puțin pentru Banca Națională. Am început anul cu trecerea rezervelor de pe dolar pe euro. În martie 2025 am avut acceptul Uniunii Europene pentru a deveni membri SEPA. Am muncit ca să ne asigurăm că băncile reușesc să se conecteze pe această platformă. Am lucrat la screeningul bilateral cu Uniunea Europeană, finalizat cu rezultate bune în vara acestui an”, a explicat guvernatoarea BNM.

Integrarea Republicii Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a avut un impact direct asupra costurilor de transfer pentru populație și mediul de afaceri. Potrivit BNM, economiile generate într-o singură lună au depășit 1,4 milioane de euro.

„Fără SEPA, ar fi trebuit să plătim comisioane de peste 1,5 milioane de euro într-o lună. Cu SEPA, am plătit comisioane de sub 80.000 de euro. Deci, avem o economie de peste 1,4 milioane de euro într-o singură lună”, a declarat Anca Dragu.

Guvernatoarea a menționat că aproximativ jumătate din plățile realizate anterior prin sistemul SWIFT au fost transferate către SEPA chiar din prima lună, ceea ce indică un potențial semnificativ de reducere suplimentară a costurilor pe măsură ce sistemul va fi utilizat pe scară largă.

Procesul de aderare a Republicii Moldova la SEPA la început la 30 ianuarie 2024, când BNM a depus cererea oficială la Consiliul European al Plăților (EPC). La 6 martie 2025, Consiliul a aprobat includerea Republicii Moldova în aria geografică SEPA, iar la 6 octombrie 2025 țara a devenit parte operațională a sistemului. SEPA reunește toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și Regatul Unit, țările din Spațiul Economic European, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican.

Sistemul MIA , lansat în martie 2024, permite consumatorilor și companiilor să efectueze transferuri în mai puțin de 15 secunde doar în bază de număr de telefon, oferind cetățenilor o rapidă, sigură și eficientă de efectuare a tranzacțiilor în regim non-stop. Serviciul este accesibil prin aplicațiile bancare mobile și online banking. Transferurile de până la 10 mii de lei pe lună sunt efectuate fără comision.