Metoda prin care Anatol Melnic, „Regele farselor” din Republica Moldova, s-a lăsat de băutură

Anatol Melnic, prezentator TV și om de radio, supranumit „Regele farselor”, a povestit că, în trecut, a fost dependent de alcool. Familia este motivul pentru care a renunțat la acest viciu periculos.

„Eu înainte beam foarte! Cu cinci-patru ani în urmă, de luni până luni, dacă aveam multe nunți, mi se părea că sunt cel mai tare. Eram de acela…eram aproape, cu alcoolul. Până când am suferit câteva șocuri, mai bine spus un șoc mare. Șocul cel mai mare e când eu am realizat că eu mi-am pus familia în pericol. Și atunci când te gândești la copil și la soție, că uite din cauza ta se poate întâmpla ceva, eu atunci m-am oprit imediat”, a povestit Anatol Melnic.

Prezentatorul din Republica Moldova a mai spus că, acum, consumă alcool în cantități mici. Doar în timpul unei mese copioase și atunci când este sigur că nu va conduce ulterior. El are și sfaturi pentru cei care vor să renunțe la alcool. „Dacă vrei să te lași de băut pur și simplu gândește-te la copilul tău. Chiar și când merg cu viteză, când ajung la 120 pe oră eu deodată mă gândesc la Kamelia și dau mai încet. Așa că un remediu bun împotriva la alcool e să te gândești că poți să pui în pericol copilul și familia ta”, a scris Melnic pe pagina sa de Instagram.

Anatol Melnic, „Regele farselor”

Anatolie Melnic are 39 de ani, este căsătorit de mai mulți ai cu Tatiana Melnic și au împreună o fetiță pe nume Kamelia.

Anatol Melnic s-a luptat și cu kilogramele, însă, a povestit el, a început să meargă la sală și a slăbit.

„În primul rând o fac pentru mine. Vreau să arăt mai bine, şi normal, în al doilea rând, pentru familie, pentru soţie. Chiar dacă am câteva săptămâni schimbările sunt bune. Am trei săptămâni. O lună jumate în urmă aveam 113, acum am 101. Acum mergem atât pentru slăbire, cât şi pe programul muscular. Încerc nu tare să slăbesc, cât să bag muşchi” – a povestit Anatol cu ceva timp în urmă.