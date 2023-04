O cunoscută vedetă de la noi, dependentă de alcool. Ce a determinat-o să renunțe la vicii și să ia un alt drum

Nadine Voindrouh a ajuns în atenția publicului încă de la o vârstă fragedă. Aceasta a dorit să se concentreze mai mult pe familie și pe propria persoană, fără să se ascundă în fața măștilor, spune ea, așa că s-a retras din lumina reflectoarelor. Vedeta e de părere că dacă ar fi avut o persoană experimentată în spate, lucrurile ar fi stat altfel.

„Eu am debutat de tânără. Pe mine nu m-a ghidat nimeni, din păcate, nu am avut un adult în spate să mă ajute să fac diferența dintre bine și rău. Toate acele oportunități și toată atenția m-au transformat în ceva foarte urât. Am ales să plec pentru că deveneam un om cum nu mi-aș fi dorit să fiu. Deveneam un personaj.

A fost coșmarul meu, să devin personajul pe care îl vedeam la colegii de breaslă. Râsul într-un fel, mersul într-un fel, nenatural. Toate ideile, doar ca să dea bine, era în disonanță cu naturalețea fiecăruia”, a povestit Nadine.

Celebritatea a transformat-o pe Nadine în ceva ce nu-și dorea

Cântăreața a mărturisit că odată cu faima a ajuns să se comporte într-un anumit fel și să poarte haine care nu-i plac, doar pentru a da bine în ochii lumii. Prin acest acțiuni Nadine spune că a simțit că se îndepărtează de propria persoană. „Mă îndepărtam de mine. De aceea unii se refugiază în alcool, de aceea nu le țin căsniciile. Mie nu mi-ar fi ținut căsnicia dacă eram Nadine de la televizor”, a spus vedeta.

Aceasta a mai dezvăluit că atunci când a locuit în Statele Unite s-a curățat complet, ajungând să facă curat prin case și să servească la restaurant. Însă, când s-a întors înapoi în țară a devenit din nou o persoană care nu-i plăcea.

„Mi-a plăcut că America m-a curățat. Când am revenit în România, am încercat să apar din nou. Eram la o emisiune la TV și am înghețat în timp ce trebuia să cânt. Am realizat că trebuia să mă mișc sexy, să mijesc ochii, să țugui buzele. Începea piesa și nu puteam să mă concentrez”, a mai spus Nadine.

Cântăreața a fost dependentă de alcool

Mai mult, Nadine a povestit despre lupta cu viciile pe care le avea și cum a reușit să renunțe pentru totdeauna la alcool. Aceasta a spus că fumează și consumă alcool încă de la 14 ani, iar băutura era refugiul prin care mai putea să simtă ceva.

„Eu fumez și beau de la 14 ani. Nu m-a oprit nimeni. Eu nu am crescut într-o familie. În timp nu am făcut decât să beau și să fumez mai mult, ajungând să beau alcool pe stomacul gol. Era singura posibilitate în care mai puteam să simt.

Beam ca să mă detașez de ceva ce trebuia să fie rezolvat. Neavând familie, nu am știut că de asta beau. Am crezut că e distractiv și că beau pentru că toată lumea o face”.

Potrivit vedetei, a consumat alcool până a avut primul copil, iar el a fost motivația ei pentru a reveni la normal și pentru a renunța la țigări și băutură. În plus, ea a mărturisit că s-a regăsit în credință, un lucru ce a ajutat-o extrem de mult, conform Fanatik.