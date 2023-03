Viciul care l-a lăsat fără bani pe un celebru actor. „Ajungeam acasă pachet de nervi, eram absent”

Cosmin Natanticu a recunoscut că a fost la un pas de a pierde tot din cauza anturajului nepotrivit și al dependenței de jocurile de noroc. El a mai declarat că acest viciu i-a adus doar probleme și că i-a luat ani întregi pentru a își da seama că își distruge viața.

Actorul a mai spus că soția lui, Eliza, credea că este infidel și că își petrece ore în șir cu alte femei, dar realitatea era alta. Cosmin Natanticu a declarat că a renunțat la jocurile de noroc pentru a își salva relația.

„ Relația m-a făcut pe mine să renunț. Eu plecam de acasă și îmi era rușine să îi spun lui Lizzie că mă duc la păcănele și îi spuneam că mă duc la birou, să scriem. Noi ajunsesem să spunem cazinoului birou. Mergeam și pierdeam 500, 700, 1000 de lei. Veneam pachet de nervi acasă, tensionat, pentru că tu stai acolo și pierzi 500 de lei, apoi începi urmărirea banilor tăi pierduți. Uite așa, te duceai în 1000 de lei și sperai să câștigi măcar banii băgați și să pleci.

Din 1000 de lei se făceau 1500, apoi 2000 de lei, nu mai aveai, înnebuneai, spui că nu mai vii niciodată, ne blestemam, ne spuneam unul altuia să ne prindem mâinile în ușa de la lift. Ajungeam acasă pachet de nervi, eram absent și nervos, și Lizzie nu înțelegea ce-i cu mine, credea că am pe altcineva și nu o mai suport pe ea, că mă întâlnesc cu o altă fată”, a spus Cosmin Natanticu, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Cel mai mare vis al lui Cosmin Natanticu

După ce a scăpat de dependența jocurilor de noroc, relația lor s-a îmbunătățit. Soția lui Cosmin mai declarat că ea și actorul își doresc foarte tare să devină părinți și că speră să se întâmple asta cât mai repede.

„ Eu și Cosmin ne dorim un copil, normal, dar nu este după cum vrem noi este după cum vrea Dumnezeu! Noi ne lăsăm în mâna Domnului! Eu zic că El decide, nu noi, dar noi o să mai încercăm în perioada următoare poate – poate cine știe! În Cosmin văd un tătic de nota zece, o latură extraordinară în el în ceea ce privește spiritul patern. Am văzut un episod cu soțul meu și un copilaș în care Cosmin îi făcea un moment de magie celui mic, am fost fermecată de el și impresionată când am văzut că iubește copiii și cum se comportă cu ei”, a declarat Eliza Natanticu.